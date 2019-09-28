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28 вересня • оновлено в 18:36
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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналіст Всі статті автора

Блестящее будущее Рейхс-помойки

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20% расходов из российского бюджета будут засекречены. Это означает, что каждый пятый рубль налогоплательщиков будет потрачен на то, о чем говорить нельзя. А о чем обычно не говорят в таких случаях? Уж точно не о социальных расходах на пенсии, медицину и образование. Умалчивать принято о шпионаже и спецоперациях, о разработке оружия и подготовке войн либо их ведении.

Вывод: 1/5 часть денег российских налогоплательщиков будет истрачена на реализацию гадостей и мерзостей, роящихся в голове государственных извращенцев. А еще – на помощь их маленьким друзьям-диктаторам – таким же ментальным уродцам, типа Мадуры, что примчался к Путину с нижайшей просьбой одолжить еще один миллиард долларов на золото и алмазы. Бедолаге уже давали не так давно, но он опять поиздержался. Как тут не порадеть родному человечку? – чай, не Мариванна из-под какой-нибудь Твери, процветающая уже два путинских десятилетия. Мадуру обидеть может каждый – хорошо, что есть Путин: заступник и кормилец, главный спонсор политической кунсткамеры, где каждый выродок с восхищением заглядывает в его глубокие рыбьи спец-глаза.

Новини
"Удар в бубен", способный разрушить путинскую систему

Но и этот кормчий бывает бессилен, когда США демонстративно отказываются выдать визы официальным негодяям. Государственных фашистов Косачева и Слуцкого не пустили на Генассамблею ООН. Но за малейшее унижение кремлевских барствующих маньяков должен жестоко страдать родимый холоп-страстотерпец.

И вот уже запущена тема запрета проведения американской лотереи по розыгрышу Грин-карт. Идея родилась у зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, пресыщенного американской мечтой по самую "майамскую недвижимость". Впрочем, не только ею живет сия законотварь, пустившая корни даже в компостной куче загнивающего Запада. Только в элитном комплексе “Остоженка Парк Палас” этому борцуну за справедливость принадлежат 14 квартир. А дети патриота Чепы имеют гражданство США, но стыдливо проживают в столице враждебной Великобритании.

Из приведенных выше фактов можно сделать вывод: чем удачнее складывается жизнь госслужащего и его родственников – тем шире распирает морду от инициатив на благо Рейха. Все-таки, не зря Путин назвал обеспечение "достойного уровня жизни людей" главной целью госуправления. Правда, счастливчик Чепа?

Новини
Чем бы россияне ни тешились, лишь бы при вечном Путине не вешались

Но вернемся к вашим скорбным деньгам, россияне, которых нет – до такой степени, что приходится держаться за падающие штаны. Расходы на функционирование президента и его администрации за три года превысят 100 млрд рублей. При том, что статус самой Администрации президента никак не прописан в Конституции. По сути, это – хозяйствующая организация, никак не задействованная в госуправлении. Но при Путине она стала чем-то вроде ЦК, в недрах которого разрабатываются проекты законов, спускаемых в уркаганский коллектор на Охотном ряду, где через нажатие кнопок упоротыми кокаинистами самые смелые фантазии лубянских партайгеноссе превращаются в узаконенную реальность.

Но самый жирный кусок бюджетного мяса будет нанизан на спасительные штыки. Бюджет МВД России в 2020 году может превысить 1 трлн рублей. Это наибольший показатель среди всех силовых ведомств, сопоставимый с бюджетом МВД 2016 года, когда из него еще не была выделена Росгвардиия. Спокойствие бандитов стоит дорого, в кремлевской "малине" это понимают, и готовы платить, сколько потребуется, чтобы содержать в сытости и боеготовности каждую овчарку – дабы по первому щелчку начальственного пальца могла перегрызла горло любому, посягнувшему на лагерную стабильность.

Новини
Чума в пещере людоедов

Сломанные ноги, вывихнутые судьбы, изуродованные жизни – издержки скрепной "зоны", которая уже вернулась: незаметно и вкрадчиво, на цыпочках государственной лжи.

И вот уже мэрия Москвы не согласовывает шествие "Бессмертный ГУЛАГ". Зачем тревожить тени репрессированных дедов? К чему стыдить сегодняшних чекистов и успешных вертухаев, тыча упитанными мордами в кровавые дела коллег-предшественников? Это было давно, просто время такое было, "с обострением классовой борьбы"…

Судя по распределению бюджетных средств, Кремль признал очевидное: главной угрозой существования режима в России является само население, которое предписано содержать в строгости и на голодном пайке. У заключенных в имперском гетто не должно быть денег на принятие самостоятельных решений и осознание независимости; россиянин должен быть глуп и плохо образован; при этом необходимо культивировать страх за собственную жизнь и неуверенность в завтрашнем дне. "Страх – Невежество – Нищета" - золотое сечение Рейхс-помойки. Любое восстание в путинском гетто должно быть исключено, а в случае если оно произойдет – подавление будет жестоким и показательным. Ни единого шанса на революционную самодеятельность: ни глубинным шаманам, ни их попутчикам. "Если человек абсолютно невиновен – я бы дал ему год условно" - вот правило Золотова, по которому де-факто каждый законопослушный гражданин России уже может считать себя условно осужденным. Или как там говорят вертухаи – "осУжденным"?

Новини
Кремлевский предатель решил балансировать

Фашисты трепетно относятся к знакам и приметам. Недаром их так возбудил рекламный слоган – "Каждому свое", что вся "Икея" принялась судорожно извиняться. А все потому, что жертва не должна догадываться, где на самом деле скоро окажется. Это еще не Бухенвальд, но уже почти Соловки – такие родные, что даже на "пятихатке" напечатаны. Осталось вражий "тырнет" обрушить и погрузиться в изучение скрепной морзянки, дабы увлеченно перестукиваться между камерами. Вот уже и плешь-фюрер возрождением печатных киосков озаботился, еще немного – и зазвенят бубенцы на прогрессивных почтовых птицах-тройках…

Куда мчишься ты, совок одичалый? Зажали тебя, людоедушку, в тисках XXIвека: ни убей, ни изнасилуй, ни кость человеческую не обглодай. Тяжело соответствовать. Остается, прокляв цивилизацию, обнести себя забором, обмотать колючкой и, самозабвенно хрустнув костяшками, выдохнуть: "Ну, скрепостные, на первый-второй-третий рассчитайсь! А теперь каждый третий – к стенке!.."

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Тема
політичний блог
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Росія - країна-агресор
Джерело
Джерело: sotnik-tv
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bel serg
bel serg
То то я наблюдаю повышенный интерес "свободолюбивых" дырявых скреп к информации по удачному первому заходу в камеру на зоне без пИтушиной прописки на весь срок. Видать сжимаются пуканы от мысли о неизбежном. Сотникову респект.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
После прочтения истерических завываний скотника хочется помыть руки.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Пуйло боїться шаманського бубна по колу якого розвішані екскременти особливо цінних порід тварин маючих тотемічну силу які у замороженому стані дзвенять. Якщо не вийде вигнати шаманством то бубен розморожують і пуйло треба нагодувати обвіскою бубна. Шамана вже перехватили... :-)
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