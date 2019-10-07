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7 жовтня • оновлено в 18:13
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Олександр Образцов
Олександр Образцов
астролог Всі статті автора

Дальше будет хуже. Гороскоп для Путина

4.3т Читати матеріал російською

7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 67 лет.

Сразу оговорюсь: точное время рождения Владимира Путина неизвестно. Существует несколько попыток восстановления времени рождения по событиям жизни. Поэтому я сосредоточусь на общем гороскопе.

Как бы там ни было, это очень сильный гороскоп.

Первое, что сразу бросается в глаза – это экзальтированная Луна в знаке Тельца. Это говорит о хороших интеллектуальных данных этого человека. Луна в этой позиции не имеет вредных аспектов, не поражена, не имеет негативных влияний от других планет, и это указание на довольно ясное сознание. Он всегда понимает, что он делает.

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В гороскопе сильна Венера. Она находится в собственном Доме – в созвездии Весы. Там она соединена с Меркурием и имеет положительный аспект от Юпитера. Это наделяет человека определенной харизмой и указывает на то, что он не обделен женским вниманием.

Это указывает и на сильных партнеров по жизни – не только в личных, но и в деловых отношениях. На сильных друзей.

Солнце и Сатурн находятся в знаке Девы. Они являются враждебными планетами, и их соединение в одном знаке говорит об определенной конфликтности этого человека.

Это указывает на определенную склонность к следованию традициям, к изучению истории, к идеализации, к приукрашиванию определенных исторических событий, фактов, личностей. Это указание на то, что человек обладает достаточно жесткой позицией, даже упертостью или стойкостью.

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Такой человек не пытается ни в чем убедить других, но постоянно, исподтишка, неявно он всегда будет пытаться навязать свое мнение.

Есть также склонность к насаждению своего видения порядка и справедливости. То есть человек в чем-то убежден, и просто гнет свою линию.

Путин гороскоп

Путин гороскоп

Астрологический прогноз для Владимира Путина на ближайшее полугодие

До конца текущего года у него будет "время Ч", звездный час. Он может либо использовать его правильно и выйти победителем, либо это особое время будет связано с его падением либо с началом его падения.

В начале 2020 года и примерно до марта месяца могут начаться неудачи, прежде всего из-за промахов, которые могут быть допущены в конце 2019 года. В силу своей натальной карты он вряд ли будет их признавать.

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Если он использует волну удачи в конце этого года, то потери в следующем году будут минимальными, он легко пройдет сложный период начала 2020 года. Его ошибки и просчет будут нивелированы предыдущими заслугами и успехами. Если же в конце года он допустит ошибки и проявит себя негативно, то, скорее всего, дальше будет хуже. Вплоть до ухода из власти.

Но даже если речь об уходе из власти, это не будет одномоментным событием. В ноябре-декабре 2019 года может быть заложен фундамент, предпосылки для такого развития событий.

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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кастролог, у тебя "ЕСЛИ" больше чем в алгоритмах))))))) Работать слесарем или водителем не пробовал?
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Резюме: Самовлюбленный осел , которому желают пулю в лоб миллионы во всем мире.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Коксовый Ларушка, ты про кастролога или Потрошенко?
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