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Олександр Морозов
Олександр Морозов
Російський політолог и філософВсі статті автора

Зеленский будет еще жестче Порошенко

13.4тЧитати матеріал російською

Какой политика президента России Владимира Путина будет к Украине при новом президенте Владимире Зеленском

Мне кажется, что у Зеленского будет более жесткая политика к Путину, чем была у Петра Порошенко. И не потому, что Зеленский настроен более радикально лично в отношении Кремля и Путина. Дело в том, что Зеленский — это новое поколение политиков, оно не связано общей советской историей. Люди 1955-65 гг. рождения имели длинную историю советского и постсоветского взаимодействия, и это смягчало отношения между лидерами разных стран, даже если они находились в каких-то экономических конфликтах. Зеленский — это новое поколение, у которого нет оснований для такого смягчения. Это одна сторона.

Вторая сторона заключена в том, чтобы избиратель Зеленского проголосовал за то, чтобы жизнь продолжалась без обострения. У Зеленского и его администрации нет никакого окна что-то сделать на российском направлении, потому что путинисты настроены и дальше через голову Украины продолжать свой конфликт с Западом. Никуда они не движутся в плане смягчения в своей антизападной и антилиберальной риторике. Тут у Зеленского за плечами только план проевропейской политики, дальнейшей интеграции в НАТО и ЕС, что будет вызывать дальнейшее напряжение с Путиным. Стоит готовится к новому обострению и может быть еще более тяжелому, чем при Порошенко.

Зеленский будет еще жестче Порошенко

Что касается Донбасса, то Путин реалистично смотрит на это и считает, что никакой реинтеграции не будет. Что ситуация с Донбассом сохранится на многие годы. После убийства Захарченко видно, что Пушилин и его кураторы стремятся полностью ликвидировать самостоятельную общественную жизнь, в том числе и ура-патриотическую, и построить систему экономического обеспечения и культурного взаимодействия поверх конфликта, примерно по модели Тирасполя.

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Самое главное что, что фонд "Русский мир" прикреплен к Донецку. Донецкий университет выстраивает систему договоров с какими-то провинциальными российскими вузами, чтобы студенты получали возможности для участия в международных программах обмена. В свое время с этим сталкивался и Тирасполь. Будет развиваться непрерывное взаимодействие с Ростовской областью, с югом России. Видно, что Кремль окончательно хочет взять под собственный контроль существующий на Донбассе бизнес.

Контакты Путина с мировыми лидерами сейчас не содержат украинской повестки. Вашингтон хочет вести новые переговоры вокруг ядерных вооружений. Европа сохраняет режим санкций, но хорошо заметно, что ни у Германии, ни у Франции, ни у стран Центральной Европы нет никаких инициатив в этом направлении. Была слабая и до конца непонятная инициатива ОБСЕ, но публичных комментариев со стороны Кремля так и не последовало.

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Автор
Олександр МорозовОлександр Морозов
Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини Росії
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м Володимир
м Володимир
Я б не був таким категоричним у висновках. "Мав би бути" - так, і то дискусійно. А от чи "буде", залежить від того, чи є у Зеленського яйця, і наскільки путін зуміє стиснути те, що сьогодні вважається яйцями новоспеченого українського Президента.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Кто Зеленский?..." - это новое поколение политиков")))...уже смешно))) Шут, скоморох, "Петрушка балаганная" на руке Коломойского - да!! За три дня "президентства" уже "наполитиковал", с "новими любими друзями", такую кучу, что за год не разгрести...как из бегемота канатоходец...политик ху...в))
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Журба Валентина
Журба Валентина
Это у зеленского нет "общих мест с Россией"! Да они у нео гораздо жестче, чем у советских комсомольцев! У него многолетний бизнес в РФ, кинопродакшн,продюсерский, что в РФ в принципе невозможно без хотя бы эпизодических контактов с гебухой! Чай не артхаусный барак!
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
кастрюлько скакун, ты в этой куче (ху..ой) был, походу, самым ху..вым...хорошо осведомлен но ху..во излагаешь...Уволили, Скакун? пришлось в тролятину устроиться? На торгового уже не потянул?)))))
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Журба Валентина, валюша. у петюни в россии вообще своя фабрика была и торговых представительств хуева туча по всей России.
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