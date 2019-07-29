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Олександр Морозов
Олександр Морозов
Російський політолог и філософ Всі статті автора

Владимир Кара-Мурза умер: кто он

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Володя Кара-Мурза (1959 г.р.) умер. Прекрасный человек моего поколения, воплощавший лучшие черты русской интеллектуальной журналистики: простота вместе с аристократизмом, всегда поддержание атмосферы достоинства в общении с собеседником, прекрасное знание русской истории, внимательное отношение к другому мнению.

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Неимоверно больно понимать, что для такого типа людей становилось все меньше и меньше места, а весь передний ряд заняли дикие, крикливые клоуны, какие-то паясничающие "джокеры", и они стали определять лицо русской журналистики, ее мейнстрим. Царствие небесное, Володя!

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Автор
Олександр Морозов Олександр Морозов
Особа
Володимир Кара-Мурза
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Морозова
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Астахов Александр
Астахов Александр
Хто такий той Кара-мурза, краще знають українці, ніж росіяни. Питання одне - накуа нам знати, хто той Кара-мурза такий? Він що, борець за волю України? Нам би краще дізнатися, хто такий наш презедент, крім того, що діючий клован. А Кара-мурзу хай ховають російські ліберасти, поки їм місцевий ОМОН ноги не переламав. А то нікому буде потім труну нести...
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Soin Sergii
Soin Sergii
Это которого Путин отравил? Ну-ну...
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executioner Executor
executioner Executor
Soin Sergii, Путин "отравил" его сынка либераста. Но он сам еще та штучка был... Кстати настоящий монголобурят )))) считал себя потомком Чингизидов...
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