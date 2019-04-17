Главный вывод из этих цифр: 70% россиян поддерживают Сталина, 41% считают, что "ошибки были оправданы" заключен в том, что все это ясно показывает, что будет с "наследием путина". Если уж сейчас такая высокая толерантность к Сталину, то чего уж ждать в отношении Путина. Ясно, что он превратится в ататюрка лет на сто дальнейшей русской истории. Причем совершенно неважно - как показывают эти цифры - будет ли какая-то "ревизия" его наследства (типа ХХ съезд) или просто будут "разные мнения", но социологически - дальше четыре поколения будут "одобрять в целом". И это ставит несколько важных вопросов.

Первый из них: проходить историческую развилку (как это было в начале 90-х гг.), надо не просто с намерением "восстановить нормы демократии", а с очень ясным политическим намерением полностью "перевернуть доску" в отношении исторической памяти. Может быть, это даже важнее, чем все "институты демократии".

Новини Путина хотят видеть в расстрельных списках

То есть дело не только в "осуждении коммунизма" (это было тогда), а в том, чтобы полностью вернуть статусы "побежденных" (кадетов, правых эсеров, Колчака и т.д.). Им ставить памятники, снося памятники Ильичу. Но это и тогда не сделали, и теперь (я имею в виду "после Путина") не получится. Потому что "кому ставить памятники"?! Авторов "демократического транзита" 1989-1991 - уже опять полностью уничтожили, они "побежденные".

Но при этом я думаю, что в любом случае этот аспект политики надо бы заново обсудить (потому что мы ведь даже участвовали в начале 90-х в свободных "муниципальных выборах" и теперь уже ясно, что даже если такой шанс повторно предоставится - не в нем дело. А в том, что эти муниципалитеты будут состоять из тех же 70% одобряющих Сталина, Путина, черта лысого).

Второй вывод таков: надо смещать интеллектуальные ресурсы от бесконечного описания путинизма, как мафия-стейт - к попытке его подорвать как "ататюркизм". Потому что уже видно: даже если Путин умрет завтра, если он провалится в ад прямо на наших глазах - это ничего не изменит в закреплении его в массовом сознании на 50-100 лет в качестве "нового сталина". А это означает, что борьба будет идти вокруг ревизии этого "ататюркизма".

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