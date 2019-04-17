Главный вывод из этих цифр: 70% россиян поддерживают Сталина, 41% считают, что "ошибки были оправданы" заключен в том, что все это ясно показывает, что будет с "наследием путина". Если уж сейчас такая высокая толерантность к Сталину, то чего уж ждать в отношении Путина. Ясно, что он превратится в ататюрка лет на сто дальнейшей русской истории. Причем совершенно неважно - как показывают эти цифры - будет ли какая-то "ревизия" его наследства (типа ХХ съезд) или просто будут "разные мнения", но социологически - дальше четыре поколения будут "одобрять в целом". И это ставит несколько важных вопросов.
Первый из них: проходить историческую развилку (как это было в начале 90-х гг.), надо не просто с намерением "восстановить нормы демократии", а с очень ясным политическим намерением полностью "перевернуть доску" в отношении исторической памяти. Может быть, это даже важнее, чем все "институты демократии".
То есть дело не только в "осуждении коммунизма" (это было тогда), а в том, чтобы полностью вернуть статусы "побежденных" (кадетов, правых эсеров, Колчака и т.д.). Им ставить памятники, снося памятники Ильичу. Но это и тогда не сделали, и теперь (я имею в виду "после Путина") не получится. Потому что "кому ставить памятники"?! Авторов "демократического транзита" 1989-1991 - уже опять полностью уничтожили, они "побежденные".
Но при этом я думаю, что в любом случае этот аспект политики надо бы заново обсудить (потому что мы ведь даже участвовали в начале 90-х в свободных "муниципальных выборах" и теперь уже ясно, что даже если такой шанс повторно предоставится - не в нем дело. А в том, что эти муниципалитеты будут состоять из тех же 70% одобряющих Сталина, Путина, черта лысого).
Второй вывод таков: надо смещать интеллектуальные ресурсы от бесконечного описания путинизма, как мафия-стейт - к попытке его подорвать как "ататюркизм". Потому что уже видно: даже если Путин умрет завтра, если он провалится в ад прямо на наших глазах - это ничего не изменит в закреплении его в массовом сознании на 50-100 лет в качестве "нового сталина". А это означает, что борьба будет идти вокруг ревизии этого "ататюркизма".
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.