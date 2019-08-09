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Олександр Лієв
Олександр Лієв
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Путін особисто відправляє туристів до Криму

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У Крим їдуть "жебраки"-туристи, і туристичний сезон-2020 може бути ще гірше, ніж нинішній. Причина у відкритті залізничної частини Кримського моста, яка дозволить ще більш малозабезпеченим туристам подорожувати на півострів, заявив блогер Олександр Горний.

У мирний час Крим приймав приблизно 1,2-1,3 мільйони росіян. Ця цифра була результатом великої напруженої роботи, зокрема, рекламної. Крім того, Крим тоді був дуже дешевим для росіян. Він був і безпечним. Він був досить комфортним для того, щоб в нього добиратися.

У 2012 році ми прийняли в Криму 1 мільйон 350 тисяч туристів – максимальну кількість, яку ми могли прийняти.

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Зараз Крим приймає приблизно стільки ж росіян. Але трохи змінився контингент. Раніше в Крим з Санкт-Петербурга їхала інтелігенція відпочити від Путіна і його портретів, але зараз вони не їздять. Їх замінили бюджетниками, яких відправляють, і людьми, які їдуть за пільговими путівками.

Кримський пейзаж

Кримський пейзаж

Девять Трендов

Раніше цих людей за пільговими путівками та бюджетників відправляли літаками. Зараз їх відправлятимуть потягами. І це єдине, що зміниться – вартість відправки для того, хто відправляє, стане трохи менше.

Скільки вони зможуть відправити, прогнозувати складно, тому що це не ринок, це не власне бажання, не якась комерційна складова. Просто Путін подзвонив, сказав губернатору: "Надішліть стільки-то тисяч чоловік до Криму, візьміть під контроль".

Але останні 3 роки ці відправки стали значно менше.

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Я вважаю, що немає ніяких природних умов для того щоб Крим приймав з Росії більше, ніж 1,3 мільйона чоловік. Це та стеля, яка була досягнута в результаті напруженої роботи в дуже привабливих для росіян умовах.

Зараз умови не привабливі. Зараз Крим дорожче майже в 2 рази, зараз Крим менш безпечний – самі ж російські ЗМІ розповідають про "українських терористів" в Криму. Півострів заповнений військовими – це змінює відчуття. І зараз в Криму набагато менше якісних українських продуктів харчування, якими Крим славився. А приїжджати з Сургута і пити порошкове молоко в кримській оздоровниці сенсу великого немає.

Що стосується підсумків нинішнього туристичного сезону в Криму, то, думаю, він залишиться на тому ж рівні, що і минулорічний – 1,2 мільйони. З них приблизно 450 тисяч – це люди, яких відправили по різного роду соціальним путівкам.

Жодних підстав для зростання або падіння немає. Ситуація там стабілізувалася.

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Автор
Олександр Лієв Олександр Лієв
Теми
Ексклюзив Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Крим
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lazar galka
lazar galka
а у меня на мобиле на против номера Путина стоит блокировка и я не боюсь что меня отправят отдыхать в Крым. то-то, лопухи
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Годун Михаил
Годун Михаил
Только что вернулся из Крыма. Только полный идиот может рискнуть в этом году пожертвовать собственным отпуском ради того, чтобы отдохнуть на военной базе. Немерянно нагнали войск и техники. Над пляжем постоянно то вертолеты. то истребители. Рев ужасный... Фантазеры из турагенств продают путевки на разрушенные и до сих пор не восстановленные штормами пляжи Крыма и предлагают питаться в закрытых ресторанах, которые, судя по всему, так и не откроются. Посетил, кстати, в Судаке своего приятеля. У него при Украине было в двух дворах (частный сектор) почти 60 койко-мест, где отдыхали всегда люди из Тернополя. Теперь по понятным причинам они не едут. Мужик в ужасе. Звонит туда,приглашает на отдых, а его, понятное дело, посылают. Короче, нужно быть объективным. Крым сегодня-это военная база без пляжей, электричества и пресной воды. Так что, думайте пред тем, как принимать решение туда ехать. Сегодня тур на Кипр обойдется дешевле при совершенно другом сервисе. Да, забыл...В Севастополе большой выброс мазута с какого-то из кораблей ЧФ РФ. Пляжи и порт загажены нефтепродуктами. Касательно заполненности отелей Крыма на 90%, о которых твердят российские СМИ, извините, не хотелось бы выглядеть грубым....,Но позвольте им (СМИ) не поверить. Сейчас по каким-то государственным программам правительства РФ пытаются организовать поездки за счет бюджета сотрудников бюджетной сферы. Например, в санатории «Судак» организуют какие-то семинары, слеты и прочую ерунду, дабы только заполнить никому не нужные номера и столовую. Реально из собственного кармана никто не платит. Вот, те, кому удалось попасть под эти программы как-то и выживают. Остальные воют от отсутствия туристов. Самолетом дорого.. Пляжи Крыма, говорите...? Севастополь и Ялта не показатель. Посмотрите Симеиз, Коктебель, Партенит ....не говорю уже о Черноморске и прочих забытых властью РФ и Богом городках. Завлекать туристов из России?:)))Чем? Отсутствием нормальных пляжей, электричества и пресной воды? Бешеными ценами на продукты и обслуживание? Вы знаете, сколько стоит такси из Симферополя до Ялты или Судака? За эти деньги можно слетать (!!!) на другой курорт. А частный сектор "гнет цены" не от хорошей жизни, а потому, что РФ обложила их налогами и теперь они платят за каждую койку. Это им в Украине жилось плохо при налоговой вольнице. А теперь у них все хорошо:))). Короче, не стану вас больше утомлять. Крым-это черная дыра для экстремалов и журналистов-стрингеров. Был там вынужденно в командировке и ответственно заявляю, что только идиот потратит на Крым время, деньги и даже здоровье.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Годун Михаил, Ты когда вернулся? Только что или в мае? Нашел "твой" текст сразу на нескольких ресурсах датированых по разному, в том-числе и маем. Не стыдно?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Годун Михаил, Недавно друг вернулся с АТО, такое рассказал… Короче, стояли они на блок-посте под Логвинова. Сепаров и российский десант щемили. Ну, там обстроились, все дела. А тут приезжает к ним волонтер с Киева, Леха. Приехал вечером уже, затемно. Да остался ночевать. Само собой поменял водку на отжатое «рыжье», помощь гуманитарную передал: шарики воздушные, две банки краски и детские рисунки из серии «Папа, убей колорада». Короче, выпили с Лерой солдаты, спать легли. Утром просыпаются — пипец!!! По дороге прет колонна рашистской техники. Впереди несколько «Армат», за ними штук двадцать Т-90, БТР, БМП, «Змеи Горынычи». И пехота на броне. Парни схватили рпг, пожгли, конечно, все «арматы». А рашкованская пехота залегла и ждет, пока остальные танки подтянутся — их реально немеряно было. Они в тумане возились, разворачивались. Смотрят наши парни, а гранатометы кончились. И гранат нет. Штаб по рации кричит, хватит, мол, паниковать, котла нет. Отбивайтесь! Пацаны решили в плен не сдаваться. Взяли в руки гранаты, запели гимн. А тут из блиндажа Леха вылезает: он от гимна всегда встает, какой бы пьяный не был. Леха танки увидел, аж облизнулся! Есть, говорит, пацаны, мешок?! Ну, дали ему мешок. Он с ним в туман нырнул… Вернулся Леха через часок: усталый, грязный. Но дико довольный. А когда туман развеялся, парни вообще офигели. Короче, там на поле не было ни одного танка рашкинского! И солдаты стоят офигевшие — на них вместо камуфляжа вообще шинели старые, списанные были! Все без сапог, а некоторые даже без штанов! А вместо автоматов — метлы, глядь! Ну, тут наши им вжарили как следует! Леху за этот подвиг Порошенка лично наградил коробкой конфет. А Леха улыбался смущенно, говорил, что он тут не за конфеты помогает, и все такое. Такие дела. А эти танки и снарягу рашистские Леха загнал каким-то чичам… или грузинам? не, я не в курсах
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Подавляющее большинство едет в Крым на машине. И естественно никто никого не заставляет. Я с 2014 теперь отдыхаю только в Крыму, и все отлично. ХОТЯ!!! После открытия моста в Крыму летом пробки, а в курортных городах найти место для парковки стало весьма непросто. А по номерам машин можно географию изучать. Причем не только России.в этом году видел даже уже не только прибалтийские, но даже и немецкие и французские номера
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Афанасьев Алексей, и что, Афоня, твой Москвич 412 дотягивает до Крыма из твоих мухосранских еб*ней?
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Родионов Александр
Родионов Александр
Афанасьев Алексей, то могут быть xaxлы, заехавшие в Крым на евробляхах :-) они понавезли себе из европы автохлама- теперь и ездят на нём, пока не развалится :-)
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