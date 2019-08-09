У Крим їдуть "жебраки"-туристи, і туристичний сезон-2020 може бути ще гірше, ніж нинішній. Причина у відкритті залізничної частини Кримського моста, яка дозволить ще більш малозабезпеченим туристам подорожувати на півострів, – заявив блогер Олександр Горний.

У мирний час Крим приймав приблизно 1,2-1,3 мільйони росіян. Ця цифра була результатом великої напруженої роботи, зокрема, рекламної. Крім того, Крим тоді був дуже дешевим для росіян. Він був і безпечним. Він був досить комфортним для того, щоб в нього добиратися.

У 2012 році ми прийняли в Криму 1 мільйон 350 тисяч туристів – максимальну кількість, яку ми могли прийняти.

Зараз Крим приймає приблизно стільки ж росіян. Але трохи змінився контингент. Раніше в Крим з Санкт-Петербурга їхала інтелігенція відпочити від Путіна і його портретів, але зараз вони не їздять. Їх замінили бюджетниками, яких відправляють, і людьми, які їдуть за пільговими путівками.

Кримський пейзаж Девять Трендов

Раніше цих людей за пільговими путівками та бюджетників відправляли літаками. Зараз їх відправлятимуть потягами. І це єдине, що зміниться – вартість відправки для того, хто відправляє, стане трохи менше.

Скільки вони зможуть відправити, прогнозувати складно, тому що це не ринок, це не власне бажання, не якась комерційна складова. Просто Путін подзвонив, сказав губернатору: "Надішліть стільки-то тисяч чоловік до Криму, візьміть під контроль".

Але останні 3 роки ці відправки стали значно менше.

Я вважаю, що немає ніяких природних умов для того щоб Крим приймав з Росії більше, ніж 1,3 мільйона чоловік. Це та стеля, яка була досягнута в результаті напруженої роботи в дуже привабливих для росіян умовах.

Зараз умови не привабливі. Зараз Крим дорожче майже в 2 рази, зараз Крим менш безпечний – самі ж російські ЗМІ розповідають про "українських терористів" в Криму. Півострів заповнений військовими – це змінює відчуття. І зараз в Криму набагато менше якісних українських продуктів харчування, якими Крим славився. А приїжджати з Сургута і пити порошкове молоко в кримській оздоровниці сенсу великого немає.

Що стосується підсумків нинішнього туристичного сезону в Криму, то, думаю, він залишиться на тому ж рівні, що і минулорічний – 1,2 мільйони. З них приблизно 450 тисяч – це люди, яких відправили по різного роду соціальним путівкам.

Жодних підстав для зростання або падіння немає. Ситуація там стабілізувалася.

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