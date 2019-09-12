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12 вересня • оновлено в 14:41
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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Все благодарят Путина и никто не подумал про Украину

12.3т Читати матеріал російською

Западные лидеры от Трампа до Макрона, рассказывающие сейчас о "решающем шаге к возобновлению диалога" между Россией и Украиной, делают ровно то, на что рассчитывали в Кремле в результате "большого обмена" – искусственно занижают градус конфликта, нивелируют дискуссии о российской угрозе, отказываются смотреть правде в глаза.

Трезвость ума сохраняют только некоторая часть американского истеблишмента и правительства нескольких Восточно-Европейских стран. Остальные "устали" от конфликта и спешат разменять последние остатки чести на российские деньги. Западные лидеры предпочли не заметить мотивов Путина, который согласился на возвращение заложников не по причине доброй воли, а из страха перед позором в нидерландском суде по делу MH17. Никто из этих радующихся "диалогу" президентов и премьеров даже и не подумал поблагодарить украинских воинов, которые провели головокружительную операцию по похищению Цемаха и обеспечили тем самым вызволение из террористического плена своих соотечественников.

Новини
Украина имела лидера мирового масштаба, но не поняла этого. Жаль

Все благодарят Путина – за сговорчивость, за подарок с барского плеча, за то, что по доброте душевной согласился сожрать на 30 человек меньше в этой нескончаемой войне против Украины. В Москве понимают, что более благоприятного периода для зализывания ран не будет. Администрация Путина воспользуется этим всеобщим "ослеплением" для возобновления подготовки к "большой войне" с Западом. Остановить Россию могут только ежедневно происходящие в ней инфраструктурные катастрофы. На западные правящие круги не осталось совершенно никакой надежды: там больше нет политиков, а одни только услужливые менеджеры.

Сплошная дурно пахнущая жижа во главе с немецко-французской группировкой в ПАСЕ и призраком Тельявини, маячащим со времен войны против Грузии. Когда к ним в очередной раз заявятся Петров и Боширов, они снова разведут руками и отзовут двух дипломатов, а потом расскажут о "Европе от Лиссабона до Владивостока". Не спрашивайте меня, сколько еще тысяч человек к тому времени потеряет Украина.

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Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Обмін полоненими
Особи
Дональд Трамп Еммануель Макрон Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
обмін Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
"Путина, который согласился на возвращение заложников не по причине доброй воли, а из страха перед позором в нидерландском суде по делу MH17."-сколько стоит написание этой куйни?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Дочитал до слов "... мотивов Путина, который согласился на возвращение заложников не по причине доброй воли, а из страха перед позором в нидерландском суде по делу MH17." и далее долго-долго смеялся. Автор точно ничего не курил/пил перед написанием этих фантазий?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Ау! Украина теряет миллионы в год...миллионы уехавших молодых и способных. Может хватит уже мечтать о "дурнопахнущей жиже" и самим строить свое государство? Тогда и субьектность появиться и уважение. А сейчас вы просто инструмент в борьбе тех, у кого есть сила. Набирайтесь своей силы, а не попрошайничайте помощь...Эта помощь под проценты. Фейки типа "Новичка" вам точно не помогут. Что-то другое надо предпринимать самим...Например свою промышленность поднимать(?)
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Иванов Владимир, Например свою промышленность поднимать ? Покажите пример. Рост украинской экономики 3% за последний год, российской 0%. Умный любит учиться, а дурак учить ?
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