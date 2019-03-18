В своем последнем интервью "Голосу Америки" Алексей Навальный в очередной раз избежал полноценного разговора про аннексированный Крым. Мы услышали про то, какую цену заплатила Россия, сколько процентов телеэфира отдается чисто российской проблематике и какое "дикое возбуждение" есть среди российского народа по поводу внешней политики. Зато о жертвах, которые понесла Украина, где погибли более десяти тысяч человек и где до сих пор находятся оккупационные российские войска – ни слова. Даже сам вопрос о страданиях украинцев не поднимается. Так, будто украинцы и другие жертвы российской агрессии – это просто результаты неудачных экспериментов разгильдяя-лаборанта, которого надо призвать к дисциплине и потребовать перестать растрачивать мышей на ненужные начальству опыты.

Лидер российской оппозиции – если его можно так назвать – сводит все преступления нашей с ним родины к тому, что россияне, видите ли, совсем перестали интересоваться нуждами своей страны. Вот этот самый стиль, риторика, акценты – вот что вызывает недоверие. Вот что заставляет многих брезгливо отворачиваться от Алексея, да и от всей российской оппозиции. Вот что так раздражает Портникова в высказываниях Шлосберга, которому в беседе на Радио Свобода украинский журналист так и не сумел объяснить, почему единственная тема, которую имеет смысл обсуждать – это процесс строительства европейских республик, на которые неизбежно однажды развалится Россия. Потому что Шлосберг, который был избит за обнародование информации о псковских десантниках, так и не понял, что "партия войны" – это не Виталий Портников, а те, кто избил Шлосберга.

Алексей Навальный

Прекрасно понимаю, что стоит за настойчивым нежеланием Навального говорить о моральной ответственности российского общества перед захваченными, замученными и убитыми народами Украины, Грузии, Сирии – стран, которые упоминаются им в контексте падения "реальных располагаемых доходов населения" России. Навальный работает на своего избирателя, а не на общечеловеческие ценности. В этом смысле его поведение соответствует общемировому тренду. Сторонники брекзита точно так же нечестны в беседе с своим электоратом: они рассказывают только ту правду, которую от них хотят услышать. А то, что Британия погрузится в экономический, культурный и политический хаос – об этом вдохновители развала ЕС как-то забыли уведомить свою встревоженную публику перед референдумом. Расплачиваться за жульничество брекзитёров теперь будут не авторы этого бестолкового проекта, а те, кто за них голосовал.

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Точно так же и Навальный всякий раз забывает сказать то, что очевидно для всех живущих за пределами дискурса об "интересах русского народа". О том, никакого смысла все эти антикоррупционные расследования к реальной возможности смены режима не имеют. О том, что истинная трагедия России – не в неспособности позаботиться о собственных гражданах (это-то как раз не уникально), а в неспособности отказаться от имперской политики порабощения граждан иностранных. О том, что без договоренностей с одной из спецслужб Кремля никакого мало мальски значимого активизма – не говоря уже о системе штабов по всей стране – в России просто физически невозможно произвести.

О том, что ни один некремлевский сайт и ни один некремлевский журналист не смогут существовать в России, если этот сайт и этот журналист не согласовали свою позицию с "органами безопасности". О том, что вас убьют, искалечат, затаскают по уголовным судам, тюрьмам и автозакам, если Вы будете "без согласования" разговаривать о том, о чем мы уже который год пишем с нашими коллегами по эмиграции. И те, кто пренебрег этими правилами, сейчас либо в гробу, либо в тюрьме, либо за пределами России.

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Об этом Навальный не говорит и никогда не скажет. Навальный скорее скажет – и уже сказал однажды, – что защитит ядерный арсенал страны в целях поддержания паритета с США. Того самого арсенала, который и является единственной причиной, по которой России все еще позволено угрожать соседям. Например, вторгаться на территорию грузинского села через 10 лет после резни в Поти и Гори, где российские войска в 2008 году орудовали в том числе при поддержке того самого Навального, которого наивные западные наблюдатели теперь считают главной опорой в борьбе против Кремля.

Этого честного диалога Навального с российскими несогласными очень не хватает не только украинцам и российским эмигрантам, но и тем, кто сейчас поддерживает Алексея в российских провинциях. Потому что когда житель провинции попадает в больницу, тюрьму или могилу, он вправе знать, во имя чего и в чьих интересах он жертвует собой на самом деле. Ведь в действительности, как и в случае с брекзитом, реальный груз выбранного пути понесут рядовые члены, а не заводилы.

Ведь ужасно не только то, что эти рядовые члены просто умрут в этой борьбе, но и то, что они умрут за зря – ради ложных лозунгов, чужой популярности и чьих-то просмотров на Youtube. Ради того, чтобы солдатский сапог российского военнослужащего мог и далее безнаказанно топать чужие земли, травить оппонентов в Европе, вмешиваться в иностранные выборы, отключать киевлянам электричество путем вторжения в энергосети и сбрасывать противобункерные бомбы на сирийские города.

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