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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Теперь спать спокойно сможет и Путин

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Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко. Вот, оказывается, кто выкрал установку "Бук" из-под носа у спящего командования 53-й российской зенитной бригады. Вернули машину столь же незаметно – под покровом ночи, когда часовой заснул.

Владимир Путин

Владимир Путин

Новини
Дело набирает обороты: за любителями Путина таки придут

Теперь спать спокойно сможет и Путин, ведь международное следствие во главе с Нидерландами по делу MH17 окончательно подтвердило свою политическую ангажированность. Конечно, укрывательство международных преступников не сослужит репутации России хорошую службу, но и не станет для ее руководства личной трагедией.

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Пропагандисты Асада превзошли Путина

Последствия такого решения – в котором среди подозреваемых не назван ни один российский военный и гражданский чиновник, в том числе российский командир курской бригады – окажутся драматичными. Отныне юридически зафиксировано, что вы можете сбивать гражданские самолеты, устраивать войны, захватывать территории, а затем приезжать на G20, чтобы на равных поговорить с самим президентом США – просто потому, что у вас есть военная сила, ядерное оружие, нефть и газ. Зато если всего этого у вас нет, то ваша судьба – это суданский президент Омар Башир, обвиненный международным трибуналом в организации массовых убийств.

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Автор
Олександр КушнарьОлександр Кушнарь
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Александра Кушнаря
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Н Олег
Н Олег
следствие не закончено, и заканчивать его будут не вшивые голанцы, а международный трибунал ... глава правительства Малайзии -- страны, чей самолёт сбили над Донбассом, практически открытым текстом заявил -- всё голанское следствие -- политическая заказуха, самолёт сбило всу по приказу госдепа ... есть полная уверенность, что международный трибунал закончится намыленной верёвкой для кровавого хряка и высшего командования всу (того времени) ... но также почти несомненно, что ни обама, ни главы госдепа и пентагона не будут осуждены -- каста неприкасаемых, однако...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
".. а затем приезжать на G20, чтобы на равных поговорить с самим президентом США " все что нужно знать про ссыкливых лизоблюдов-какелов) Интересно, кушнарь на колени не бухнулся когда писал эту куйню?)
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
треба вбивати всіх коцапів. вони не люди. хай путєну стане соромно.
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