Спустя 12 дней после того, как российские СМИ торжественно пообещали нам скорый скачок стоимости нефти выше 100 долларов за баррель, цена Brent вернулась к отметке, на которой она закрылась накануне атаки на объекты Saudi Aramco – около 60 долларов. Это в очередной раз подтверждает эффект той самой глобализации, против которой так упорно выступает Трамп: в мире, который функционирует как единое поле взаимосвязанных игроков, просто не может происходить катастроф с долговременными последствиями. Теперь даже самые обширные экономические раны затягиваются в считанные недели и даже дни, тогда как если бы события происходили 30 лет назад, то аналогичный прогноз аналитиков, касающийся резкого удорожания топлива, вполне мог бы сбыться.
Саудовская Аравия и ее клиенты вышли из ситуации практически без ущерба для себя. Зато Иран в результате своей диверсии добился только одного – вычеркивания своего Центробанка из международной финансовой системы. Если российские интересанты и надеялись нагреть деньги в этой грязной игре, то глубоко просчитались. Причем не в первый раз. Посмотрите, как ОПЕК+ судорожно пытается удержать свои позиции на нефтяном рынке – и не может! Усилия всех нефтяных диктатур мира – от России до тех же саудовцев – оказались неспособны переломить долгосрочный тренд, заданный американской сланцевой революцией. В более широком смысле – устаревшие формы правления проигрывают современным демократиям благодаря технологическому превосходству последних, которое основано на превосходстве моральном.
Агрессия в современном мире перестала быть рентабельной, и пример с захватом Крыма – тому подтверждение. В короткие исторические периоды людоеды вроде Путина, Мадуро, Ына и аятолл еще могут надеяться на успех (причем не финансовый, а связанный исключительно с выживанием), однако в исторических масштабах их дни сочтены. Не в только в метафизическом смысле, но и в материальном: им просто не на что будет существовать.
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