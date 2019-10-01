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1 жовтня • оновлено в 14:49
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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Россияне хотели нагреть деньги, но глубоко просчитались

17.9т Читати матеріал російською

Спустя 12 дней после того, как российские СМИ торжественно пообещали нам скорый скачок стоимости нефти выше 100 долларов за баррель, цена Brent вернулась к отметке, на которой она закрылась накануне атаки на объекты Saudi Aramco – около 60 долларов. Это в очередной раз подтверждает эффект той самой глобализации, против которой так упорно выступает Трамп: в мире, который функционирует как единое поле взаимосвязанных игроков, просто не может происходить катастроф с долговременными последствиями. Теперь даже самые обширные экономические раны затягиваются в считанные недели и даже дни, тогда как если бы события происходили 30 лет назад, то аналогичный прогноз аналитиков, касающийся резкого удорожания топлива, вполне мог бы сбыться.

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Саудовская Аравия и ее клиенты вышли из ситуации практически без ущерба для себя. Зато Иран в результате своей диверсии добился только одного – вычеркивания своего Центробанка из международной финансовой системы. Если российские интересанты и надеялись нагреть деньги в этой грязной игре, то глубоко просчитались. Причем не в первый раз. Посмотрите, как ОПЕК+ судорожно пытается удержать свои позиции на нефтяном рынке – и не может! Усилия всех нефтяных диктатур мира – от России до тех же саудовцев – оказались неспособны переломить долгосрочный тренд, заданный американской сланцевой революцией. В более широком смысле – устаревшие формы правления проигрывают современным демократиям благодаря технологическому превосходству последних, которое основано на превосходстве моральном.

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Агрессия в современном мире перестала быть рентабельной, и пример с захватом Крыма – тому подтверждение. В короткие исторические периоды людоеды вроде Путина, Мадуро, Ына и аятолл еще могут надеяться на успех (причем не финансовый, а связанный исключительно с выживанием), однако в исторических масштабах их дни сочтены. Не в только в метафизическом смысле, но и в материальном: им просто не на что будет существовать.

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Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Теми
Світові ціни на нафту російська економіка
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Слюнявый жыд-недоучка куШнырь всё в деньги переводит, ну шо за е6анашка?))) Крым бесценен! А нефть - она всегда будет пользоваться спросом, не смотря на все "альдырнативные" технологии!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Хуситы из Йемена от пис тошили саудитов с помощью беспилотников. ПВО саудитов на базе "Пэтриотов" не помогло. При чем здесь богатство России и Иран?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Русофоб Кушнарь - брехло! 1) Но пишет: " ...российские СМИ торжественно пообещали нам скорый скачок стоимости нефти выше 100 долларов за баррель..." А вот правда: "..Цены на нефть после атаки на объекты Саудовской Аравии могут подняться до 80 долларов за баррель, считают эксперты Platts.. " или ".. Нефть может подорожать до 100$ за баррель ... Пишет агентство Рейтер, со ссылкой на результаты опроса специалистов.." Брехня 2) "..Саудовская Аравия и ее клиенты вышли из ситуации практически без ущерба для себя.,," А так выглядит правда: "...Saudi Aramco потребуются многие месяцы, а не 10 недель, ... чтобы полностью восстановить мощности объектов, подвергшихся атаке дронов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылающаяся на должностных лиц Саудовской Аравии и подрядчиков Saudi Aramco. "
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Есть ещё и третья "неточность" от Кушнаря. Он пишет: " ... Иран в результате своей диверсии добился только одного – вычеркивания своего Центробанка из международной финансовой системы "! Центробанк Ирана исключён из международной ФС ещё в 2012 году.
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