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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
Головний редактор NewsaderВсі статті автора

Россияне даже не знают о случившемся

1.5тЧитати матеріал російською

За прошлые сутки российско-оккупационные 12 раз обстреляли позиции украинских Вооруженных сил. Трое украинских военных погибли, еще четверо – ранены.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил Украины. Я не слышал, чтобы по этому поводу хоть кто-нибудь в России вышел к Минобороны РФ с пикетом против российской агрессии.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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Несправедливость не повод выступать против России

Россияне даже не знают о случившемся.

Не знают они и об обострении в Сирии, где под российскими бомбами снова гибнут местные жители, которых Москва пришла "освобождать" от "террористов".

А вы слышали о том, как люди пропадают на линии разграничении в Грузии? Как эту самую линию российские войска потихоньку сдвигают, захватывая все новые квадратные километры грузинской территории?

Россияне, хотите сочувствия – научитесь сочувствовать тем, кого убивают ваши соотечественники.

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Автор
Олександр КушнарьОлександр Кушнарь
Теми
Російсько-український конфліктКонфлікт в СиріїВійна в Грузії
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Александра Кушнаря
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА ХРЕНЬ СВИДОМАЯ.....
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Россияне отлично знают, что никакой российской агрессии на Украине нет. С каким плакатом выходить в зданию ВО РФ? "Угомоните наконец визгливую киевскую сволочь!"?
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Ukr Igore
Ukr Igore
Сраша -Підараша
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