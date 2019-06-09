За прошлые сутки российско-оккупационные 12 раз обстреляли позиции украинских Вооруженных сил. Трое украинских военных погибли, еще четверо – ранены.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил Украины. Я не слышал, чтобы по этому поводу хоть кто-нибудь в России вышел к Минобороны РФ с пикетом против российской агрессии.

Война на Донбассе

Новини Несправедливость не повод выступать против России

Россияне даже не знают о случившемся.

Не знают они и об обострении в Сирии, где под российскими бомбами снова гибнут местные жители, которых Москва пришла "освобождать" от "террористов".

А вы слышали о том, как люди пропадают на линии разграничении в Грузии? Как эту самую линию российские войска потихоньку сдвигают, захватывая все новые квадратные километры грузинской территории?

Россияне, хотите сочувствия – научитесь сочувствовать тем, кого убивают ваши соотечественники.

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