Что показали пять посткрымских лет? Что в гонке под названием "стратегическое терпение" (кремлевский, между прочим, термин) побеждает Запад – при всех сопутствующих проблемах и отступлениях. США, ЕС и их союзники не собираются признавать "российское (то есть криминальное) видение" глобального мира, а ведь в Кремле всегда говорили, что готовы "ждать". Не "дождутся" – по чисто физиологическим причинам. Потому что диктаторские режимы тем отличаются от демократических, что первые ограничены в своем существовании сроком жизни руководителей, в то время как вторые не ограничены фактически ничем, так как базируются на институтах, не привязанных к конкретным личностям. Ушел Обама – пришел Трамп, а политика непризнания Крыма как была – так и осталась.

То же самое с Брюсселем: там этот принцип еще более нагляден, ведь большинство имен лидеров европейских стран вообще никому не известны (не говоря уже о том, что они постоянно меняются), а ЕС как продлевал, так и продолжает продлевать санкции. Пусть они и кажутся достаточно слабыми, но сиюминутный экономический эффект – это вообще отдельная история. В стратегической перспективе санкционный режим – серьезная угроза для российской цивилизации как таковой. В конце концов, ежемесячные показатели оттока капиталов из РФ вполне красноречиво свидетельствуют о катастрофе. И дело уже не спасти централизованным путем: дело Калви – это пример выхода банды из-под путинского контроля. Путин делегировал спецслужбам экономические полномочия в обмен на лояльность, и масса "дел Калви" – это уже давно реальность, а не новость. Новостью это стало только из-за известности имени американского инвестора.

Новини В России признали аннексию Крыма

Экономические показатели, между прочим, не в пользу России: она деградирует (доходы населения падают пять посткрымских лет подряд), в то время как Запад продолжает расти (при гораздо более мощной расчетной базе). Таков результат в том числе санкционной войны. Москва углубила собственную геостратегическую изоляцию, хотя на отдельных – локальных – направлениях вроде бы даже выигрывает. Но этот выигрыш иллюзорен. Тот же "Северный поток - 2" выгоден для европейских потребителей (иначе не стали бы его защищать в Берлине). Но выгоден ли он для России? Большой вопрос. Угроза вроде бы исходит от путинферштейнеров по всей Европе. Однако как только эти люди оказываются у власти, внезапно выясняется, что они не спешат отказываться от санкционного пути и признавать аннексию.

Пример Трампа показателен: можно сколько угодно обвинять его в поддержке Путина, но мы не видим ни одного действия, которое свидетельствовало бы о реальной помощи Москве. Напротив: администрация Трампа выбрала стратегическое развитие армии с внесением России и Китая в разряд главных угроз (которыми при Обаме числились смехотворные пугала международного терроризма). Рекордный бюджет Пентагона в размере 750 миллиардов долларов (предыдущий – 725) показывает, что Америка явно готовится к большой войне. Разгром российских наемников в Сирии – это только начало. Это репетиция того, что однажды произойдет в планетарных масштабах.

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