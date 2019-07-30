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Олександр Хоц
Олександр Хоц
Російський журналіст Всі статті автора

Майдан в России: крови в Москве пока поменьше

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Человек Майдана

Иногда бытовые жесты обретают "библейский" смысл. Так случилось и с тем москвичом, который швырнул в омоновца мусорный бак. Так сказать, "подобное - к подобному", "прах - к праху", мусор - к "мусорам"..

Вернул "ментам" их собственный образ, выступил в роли зеркала.

Геройского парня смело можно назвать человеком Майдана, для которого циничное и наглое насилие режима - не повод утереться, а легитимный повод для сопротивления.

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Судя по накалу противостояния кордонам полицейских головорезов в Москве, этот человек не был одиночкой, - силовое противодействие насилию (судя по всему) получило моральную "санкцию" огромного числа людей и "висело в воздухе" 27 июля.

Невозможно долго наблюдать, как вас унижают и бьют, - рано или поздно вы начинаете бить в ответ. Естественная человеческая реакция и вывела когда-то сотни тысяч украинцев в центр Киева.

Как ни странно, параллели с Майданом можно было видеть и в России. Священник, спасавший в церкви от озверевшего омона избитых студентов в Киеве, - появился и в Москве. К чести православных, иеромонах небольшого храма в Столешниковом переулке оценил насилие доступным ему действием - спасением людей.

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Крови в Москве пока поменьше, но полицейский раж - тот же самый.

Ответное насилие на "палочный" беспредел ещё не носит массового характера. Но чувство правоты - за тем, кто швыряет баком в "полицая" с дубинкой, (а не за самим "полицаем"), - очевидно, разделяет подавляющее большинство протестующих.

"Русский мужик долго запрягает, но быстро едет", - как вы помните. Большинство бунтов и революций в России были результатом накопленных "энергий" в ответ на долгое насилие "сверху". Пружина ответной ненависти - тем сильнее распрямлялась, чем дольше была в "стабильном", сжатом состоянии.

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"Россия развивается катастрофами" - писал Бердяев. В этом странном "формате" можно найти как черты знакомой нам покорности прессингу власти, так и "взрывной" результат "терпения".

Сегодня очевидно, что страх окончательно уходит из общественного сознания, - а рост раздражения и ненависти - скоро станет "новой нормой" для российского общества в годы "позднего путинизма".

Вместе с уходом страха - формат "запрещённых" и массовых акций станет обычным явлением, - на что тупая власть ответит (разумеется) ростом насилия (иначе они не умеют). Тогда и узнаваемых картин Майдана на наших улицах будет намного больше.

Пока ещё "омон" не раздевает активистов зимой до гола (как это было в Киеве), а только молотит палками, - но нет сомнения, что уровень насилия и ненависти - будет расти. Как и число россиян, - не только готовых надевать на головы "полицаев" с дубинками мусорные баки, - но и аплодировать этому.

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Автор
Олександр Хоц Олександр Хоц
Місце
Росія Москва
Джерело
Джерело: Facebook Александра Хоца
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Майдан в России" - кроме, как -"с дуба рухнул?" сказать нечего.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хоц-тоц-первертоц, бабушка здорова… Прошу прощения, но больше ничего на ум не идёт. :)
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Ш. Олег, Не идет - так иди нах.
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Питон Каа
Питон Каа
Движение либерастов в России больше никогда не будет иметь поддержки народа. Об этом свидетельствуют их смехотворные рейтинги. У них нет ни достойных лидеров ни настоящей идеи, мысли только об одном, кому и как подороже распродать Россию. Примерно то же самое совершило вооруженный переворот на Украине, проплаченный из-за океана. В России с этим сложнее, но денежки все же идут. Однако российский народ в большинстве своем прекрасно помнит 90-е годы и реформы под руководством западных кураторов. Это сильная прививка от попыток устроить у себя тот же бардак, что и на Украине сейчас. И народ скорее поможет полиции, чем этим негодяям. А власть доказала свою способность поддерживать порядок и законность, поэтому количество желающих устроить очередное шествие сильно сократится.
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Питон КаКашка, ага, а движение старых мудаков-сталинистов будет иметь просто офигенную поддержку. Какашка, никогда, запомни, никогда молодежь не станет поддерживать сдвинутых на всю голову старперов-реакционистов, ваш поезд ту-ту!
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