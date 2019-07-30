Человек Майдана

Иногда бытовые жесты обретают "библейский" смысл. Так случилось и с тем москвичом, который швырнул в омоновца мусорный бак. Так сказать, "подобное - к подобному", "прах - к праху", мусор - к "мусорам"..

Вернул "ментам" их собственный образ, выступил в роли зеркала.

Геройского парня смело можно назвать человеком Майдана, для которого циничное и наглое насилие режима - не повод утереться, а легитимный повод для сопротивления.

Судя по накалу противостояния кордонам полицейских головорезов в Москве, этот человек не был одиночкой, - силовое противодействие насилию (судя по всему) получило моральную "санкцию" огромного числа людей и "висело в воздухе" 27 июля.

Невозможно долго наблюдать, как вас унижают и бьют, - рано или поздно вы начинаете бить в ответ. Естественная человеческая реакция и вывела когда-то сотни тысяч украинцев в центр Киева.

Как ни странно, параллели с Майданом можно было видеть и в России. Священник, спасавший в церкви от озверевшего омона избитых студентов в Киеве, - появился и в Москве. К чести православных, иеромонах небольшого храма в Столешниковом переулке оценил насилие доступным ему действием - спасением людей.

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Крови в Москве пока поменьше, но полицейский раж - тот же самый.

Ответное насилие на "палочный" беспредел ещё не носит массового характера. Но чувство правоты - за тем, кто швыряет баком в "полицая" с дубинкой, (а не за самим "полицаем"), - очевидно, разделяет подавляющее большинство протестующих.

"Русский мужик долго запрягает, но быстро едет", - как вы помните. Большинство бунтов и революций в России были результатом накопленных "энергий" в ответ на долгое насилие "сверху". Пружина ответной ненависти - тем сильнее распрямлялась, чем дольше была в "стабильном", сжатом состоянии.

"Россия развивается катастрофами" - писал Бердяев. В этом странном "формате" можно найти как черты знакомой нам покорности прессингу власти, так и "взрывной" результат "терпения".

Сегодня очевидно, что страх окончательно уходит из общественного сознания, - а рост раздражения и ненависти - скоро станет "новой нормой" для российского общества в годы "позднего путинизма".

Вместе с уходом страха - формат "запрещённых" и массовых акций станет обычным явлением, - на что тупая власть ответит (разумеется) ростом насилия (иначе они не умеют). Тогда и узнаваемых картин Майдана на наших улицах будет намного больше.

Пока ещё "омон" не раздевает активистов зимой до гола (как это было в Киеве), а только молотит палками, - но нет сомнения, что уровень насилия и ненависти - будет расти. Как и число россиян, - не только готовых надевать на головы "полицаев" с дубинками мусорные баки, - но и аплодировать этому.

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