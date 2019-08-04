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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Россия обречена на революцию, хаос, смерть и гражданскую войну

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Смотрю кадры по задержанию людей, которые вышли на улице в Москве требовать свои законные права. Их бьют, хватают и кидают в машины, увозя неизвестно куда.

И это граждан России, которые платят налоги, служат в армии, обязаны этой стране по гроб жизни, но при этом они никак не представляют свои интересы во власти. Или представлены какими-то вздорными чиновниками, официальными ворюгами от режима и путинскими подхалимами.

Путин же и его режим бандитов и воров - они трусливы как последние крысы. И именно поэтому даже самый невинный протест, где не так много людей, бегут подавлять и разгонять, так как знают всю свою монументальную слабость и полную бесчестность. Они кормили народ захваченным Крымом почти 6 лет и теперь, когда украинские события уже так не работают и поцреотизм для послушных рабов, резко упал, то ничего другого, кроме подавления выступлений, они предложить просто не могут.

Россия обречена на революцию, хаос, смерть и гражданскую войну

У путинской России нет никакого будущего - эта страна обречена на такой же бесславный конец и развал, как произошёл в СССР. Почему? Да потому что Путин и его подручные бандиты воспринимают конец СССР, не как объективное и закономерное понятие, а как американскую диверсию с помощью своих местных дураков, которые якобы "такую страну развалили". Потому, если таким образом думать и жить, то получается, что можно жить так как и жило СССР, не делая никаких выводов, с небольшими экономическими дополнениями и изменениями вечно. А между тем 3 основных вопроса 3х русских революций 20го века остаются неизменными и нерешёнными.

1. Вопрос о власти.

Власть в России сегодня незаконна и выбрана с целым списком нарушений и подтасовок. При тех ресурсах и полностью подконтрольных СМИ, как имеет Кремль, можно в президенты выбрать героя "Ну Погоди" и ему будут петь осанну.

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2. Национальный вопрос.

Регионы и национальные окраины, держатся вместе с Россией только на грубой силе или конфликтах на местах. Как только поддержка сепаратистов и местных бандитов из Москвы прекратится, все, так называемые, конфликтные регионы, мгновенно сядут за стол переговоров и прекратят сопротивление. Война, как мера эффективного контроля национальных регионов внутри РФ и вне её на границах, это единственный дешёвый и доступный метод, не дать продолжиться полному развалу этой гниющей империи зла.

3. Вопрос об экономике.

Российская экономика была и есть спонсируемая государством и также является отсталой экономикой недр. Ничего конкурентно способного, высокотехнологичного, для внешнего рынка Россия как не производила, так и не производит. Даже если некоторые её изделия вполне неплохи по качеству, они не могут ценой взять ни один внешний рынок. И дешёвые товары Россия производить не может, так как их себестоимость всегда будет выше, чем в странах Азии.

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Потому Россия была и есть ограничена лишь продажей ресурсов: нефть, газ, руда металлов и лес кругляк - вот её 4 основных экспорта и на них держится почти 80% экономики. Готовые изделия из России минимальны и только в первичной обработке – например, прокат титановой стали. Не изделия из титана, а сама сталь. Или продажа кокса для западных стран. И это фактически всё.

Зная всё это и также зная кучу мелких, абсолютно аховых по ужасности деталей для такой огромной страны, понятней понятного, почему люди протестуют. Их основной лозунг должен быть как и в Америке в 1776 году - "No taxation without representation" (не платить налоги, пока не будет представлены во власти). Потому что именно это мы и имеем на поверхности - активный народ просто подавляется, так как он абсолютно не нужен в процессе управления и разворовывания страны.

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Таким образом Россия была и есть обречена на революцию, хаос, смерть, кровь, гражданскую войну и последующий развал. И даже власти знают это, потому и пугают этим, предлагая либо стабильность либо гражданскую войну. А между тем именно стабильность, в том виде как они её понимают и запустили по всей стране и является основным поводом и причиной для революции и т.д. Россия это паровой котёл, в котором отсутствует клапан. И пусть не сегодня и не завтра, и даже не через год, но рано или поздно этот котёл рванёт и рванёт так, что 1991 год покажется праздником.

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Тема
російська економіка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
протест Новини Росії СРСР
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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