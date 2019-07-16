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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Какого дьявола мы пытаемся словить с русскими?

18.2т Читати матеріал російською

Слушаю тут на радио какого-то республиканца насчёт нужности Украины как союзника США и как теряются шансы с русскими из-за этого на разоружение и снижение расходов на армию в Европе. Думаю: "Паскуда ты тупая, ты жил когда-то рядом с Россией? Ты знаешь, что такое коммунизм? Тебя хоть раз в жизни раскулачивали или ставили тебе на вид за то, что у тебя в кошельке больше? Чтобы ты за свои яйца боялся и чтобы не знать, а не присоединят ли твою вонючую задницу завтра утром, пока ты спал, к какой-то русской области, без твоего ведома!!!"

Новини
Россияне хвастались искандерами, а теперь жалуются на голод

П*здоболы тупые... ей богу. Слов нет!!! Потеряли страх перед СССР, типа выиграли войну и сразу отупели до состояния бревна полнейшего. Даже если в Украине не есть хорошо, то какого дьявола мы пытаемся словить с русскими, которые специально устраивают гадости, ради того, чтобы такие, как это кретин, пришёл к такому выводу!!!

Новини
Л*шары на Западе, а не в России

Единственный ответ на гадости и диверсии - другие гадости и диверсии. Довести цену каждой диверсии в ответе до таких цифр, что станет не выгодно или страшно устраивать новую. А поднять лапки к верху, наложить в штаны целую кучу или продаться за рубли - это каждый осёл сможет. Рейгану на том свете явно не лежится, если его партия совсем дурная стала.

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Теми
Російсько-український конфлікт Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Теги
Росія Росія - країна-агресор СРСР Україна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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Макарский Александр
Макарский Александр
Клятые коммуняки-москали придумали Украину и нарезали ей земли от других стран
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Истама Тана
Истама Тана
Спасибо за поддержку! Буквально, вчера вспоминала Рейгана и желала ему Царства Божего там (если, конечно, оно есть!) за освобождение Украины из тюрьмы народов - сссер. Хотя бы мы можем читать свободно и можем мыслить иначе!
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Хилл Джон
Хилл Джон
Цитата :Довести цену каждой диверсии в ответе до таких цифр, что станет не выгодно или страшно устраивать новую." Если по-простому - за каждого украинца 10 москалей. По тактике 3 рейха
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