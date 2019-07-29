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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Даже мороженое советы украли у американцев

10.2т Читати матеріал російською

Советское мороженое совсем даже не советское, а самое настоящее американское! В 1936г. Сталин послал народного комиссара пищевой промышленности А.Микояна в командировку, не много не мало, в США! А в Нью-Йорке советская делегация опробовала и отобрала 8 сортов вкуснейшего мороженого в качестве перспективных для развития их производства в СССР. Пломбир сливочный и молочный, крем-брюле, эскимо, ванильное и фруктовое мороженое были рекомендованы для выпуска.

А уже первые их образцы появились в 1937г. А в 1938г. в Москве построили первый завод по изготовлению мороженого по американской рецептуре на американском оборудовании, которое закупили в США во время 2-х месячной командировке по стране 1936г.

Кстати этой поездке в США советские люди обязаны появлением в СССР майонеза, получившего название "Провансаль", с технологией которого А.Микоян ознакомился в Чикаго в 1936г. на сельскохозяйственной выставке.

Технология выпуска "Советского шампанского" была позаимствована на заводе шампанского в Окленде в США. И с 1937г. началось массовое производство "Советского шампанского" на закупленном американском оборудовании.

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Даже технология промышленного производства хлеба и булочек были привезены из Америки. Микоян закупил и привез оборудование для новых хлебозаводов в СССР. А в 1939г. в стране появились первые бытовые холодильники, изготовленные по образу и подобию американских. "Любимый нарком Сталина" также закупил оборудование для заводов по производству мясных, рыбных и овощных консервов, фруктовых соков, оборудование для фабрик по производству сухарей, бисквитов, конфет и шоколада. США мы обязаны появлением в СССР варёной колбасы, кукурузных хлопьев, кетчупа, сгущённого и сухого молока, машин для упаковки чая и кофе.

В СССР появились американские заводы по производству сахара из свеклы, первые аппараты для машинной дойки коров, технология быстрого замораживания продуктов, "сухой лёд" и бытовые холодильники! А вот мороженое "Розочка" в вафельном стаканчике с кремовой розочкой и мороженое "Лакомка" - это чисто советское изобретение. Оказывается, в СССР существовало еще и "Томатное" мороженое, которое многие не помнят. Но тут мнения разделились, кто-то считал его очень вкусным, а кто-то редкой гадостью, видимо, поэтому его быстро сняли с производства.

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії США
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ну почему сразу украли?Купили на деньги,"заработанные" на продаже зерна,отобранного у крестьян в ходе коллективизации.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Тарас Бор, как же вытрясли украинских голодающих, надо было суметь такое. Уже четыре года прошло, а всё из США заводами покупают, чтобы тебя Провансалем кормить. Да, такую как твоя нацию не победить. Если воевать против неё
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Николаев Олег
Николаев Олег
Феерически задорный украинец написал статью, все его факты правдивы и спорить с ними бессмысленно. Тут важна интерпретация. Вот украм в уши постоянно ссут про голодомор, который создали специально. Не хочу рассказывать, что голод был много где по СССР, и вне СССР тоже много где, но сам факт искуственности голода, создаёт в неокрепших мозгах селян образ красных сатанистов, ненавидящих народ. А тут сталинский сатрап из Москвы едет в США и на столь необходимые для подготовке к войне доллары США закупает американское оборудование для массового выпуска продуктов питания, среди которых столько вкусных и полюбившихся нам видов еды.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Автор, исправьте в названии статьи слово "украсть" на фразу "купить технологию за реальные деньги". А то очень похоже опять-таки на случай так называемого ВРАНЬЯ.
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