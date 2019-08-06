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Олександр Демченко
Олександр Демченко
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В Кремле пошла серьезная борьба за власть

3.6т Читати матеріал російською

В России началась открытая межвидовая внутренняя борьба. Одна из кремлёвских групп влияния опубликовала письмо от так называемых силовиков в адрес протестующих в Москве с угрозами жестокой расправы. Само письмо было представлено в эфире российского телеканала НТВ. Последний принадлежит Газпрому, а тот - руководству РФ. Отсюда и начальные выводы.

В Кремле пошла серьезная борьба за власть

В Кремле несколько групп влияния, все они в ожидании не столько выслужиться перед Путиным, сколько предоставить ему своего приемника. То же самое было в эпоху уходящего Ельцина. Отсюда и демонстрации, и отряды силовиков, и условные письма. В общем, сначала создаём проблему, потом её решаем.

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В России может начаться реальная гражданская война

Путину нужна отличная от 2000-го операция "приемник". В этот раз необходимо, чтобы следующий прошел так называемые демократические выборы в России - при критике, при мощной оппозиции - и был всеми принят. И, конечно, в его задачи будет полностью входить обеспечение безопасности Путина и его семьи. Точно такие обещания и нынешний глава РФ давал Борису Ельцину.

Впрочем, все это не важно. Почему? Да потому что следующим президентом РФ также будет силовик или приближенный к этим кругам человек. О Ельцине тоже вначале говорили как об американском ставленике. Он даже в Конгрессе выступал, критикуя Советский Союз. Только к танкам его везли машины КГБ. Поэтому Запад в конечном итоге останется врагом, а Украина - главной целью.

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Автор
Олександр Демченко Олександр Демченко
Теми
Протести у Росії Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Демченко
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вот оно - истинное рыло паРРаши!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Махал Махалыч, доброго ранку,скотина одичалая....таблетки приняла?
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
интересно - кто им писал єтот текст ? Военные не настолько грамотны , чтобы не делать синтаксических ошибок. А гражданские должны быть предельными болванами , чтобы грубо ошибаться в пунктуации. А так - лайк! Чернь должна знать свое место, а челядь угадывать хотелки сцаря.
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