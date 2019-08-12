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Алекс Нойт
Алекс Нойт
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Пожежі у РФ нагадують мапу вкраденого Криму: карма?

21.5т

Цікавий факт помітили користувачі Фейсбуку. Велетенські пожежі у Сибіру візуально нагадують мапу Криму.

Пожежі у РФ нагадують мапу вкраденого Криму: карма?

До того ж, вони майже зрівнялись з площею вкраденого росіянами Криму (2,7 млн гектарів). Усього, за даними Greenpeace в 2019 у РФ згоріло понад 13 млн. гектарів лісу. Це величезна катастрофа планетарного масштабу, провина за якою повністю на Кремлі та його очільниках.

Новини
В России национальная трагедия: опять все молчат

Як тут не згадаєш про карму...

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Автор
Алекс Нойт Алекс Нойт
Місце
Росія
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Шо все остальные блохеры кончились? За крайних добоёбов взялся Обос?))
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Здор Вера
Здор Вера
Масленко Валентин, а тебе какое до этого дело?
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
алик , МАЛЕНЬКИЙ , а ты видел ПОЖАРЫ в испании ?! а ты ГЛУПЕНЬКИЙ , о чём звиздишь ,ХУНА ?!
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Здор Вера
Здор Вера
Povalyaev Vladimir, ну и что там в Испании - пожары планетарного масштаба?
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Шматок Сергій, лабух, ты не трезв.
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Крым Андрей
Крым Андрей
У меня ещё круче случай был! Поехали этим летом на природу. Остановились в одной глубокой балке у моря. И когда я отошёл в сторону от расположения, увидал оставленную кем-то здоровую кучу дерьма. Воняло страшно. И по контурам повторяло Украину! Один в один! Совпадение?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Крым Андрей, не знал,что ты эксперт и спец по говну..Молодец!))))
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Здор Вера
Здор Вера
Крым Андрей, не ты ли кучку оставил?
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