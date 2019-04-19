Виктор Медведчук предложил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому задуматься о возможной сделке с главой России Владимиром Путиным по Донбассу

Мы как-то привыкли к Виктору Медведчуку, как соответствие к его образу, но на самом деле, если вдуматься, то он предлагает работорговлю. Если такие вещи звучат в публичной политике, тем более, как предложение, возможно, будущему президенту Владимиру Зеленскому, то это свидетельство наших сбитых моральных ценностях. После таких слов, этого человека не должны показывать ни на одном канале, ему никто не должен подавать руки. Медведчук предлагает торг людьми за какие-то государственные уступки. Это абсолютное Средневековье, такие вещи в приличном обществе даже не произносятся. А у нас, из-за этой политической борьбы, они уже стали нормой.

Но есть же какие-то общечеловеческие ценности, которые забывать нельзя. Наших моряков нужно освобождать без всяких условий или в обмен на кого-то. Но никак не выставлять их на политические торги.

Украинские военнопленные моряки Euronews

Что с этим планом будет делать Владимир Зеленский? Как и все, я его не знаю, но понимаю, что русские хотят набросить ему на шею петлю. Ведь ситуация с Путиным простая – если ты уступаешь ему один раз, то дальше уже из этого капкана не вырвешься. Для россиян нет слова компромисс. Для них компромисс – это слабый противник, которого надо просто добивать. И Зеленскому это надо очень хорошо понимать, будет он президентом или нет. Путин не хочет идти ни на какие компромиссы с Украиной. Это просто разговоры для того, что раз человек расслабился – его нужно добить.

Новини Путин принимает болезненное для себя решение

Реакция общества? Мне кажется, что у большинства украинцев, с помощью телевидения, соцсетей, которые контролирует Россия, уже сбиты приоритеты. Могу сказать, какой может быть реакция у здоровой части общества, для которой существуют ценности и принципы. Конечно, никаких политических условий принимать нельзя. Обмен должен происходить только на базе обмена или безоговорочного освобождения. Но никак ни на каком признании вины наших моряков, и тем более в обмен на политические уступки. Ведь со стороны России как – нужно захватить какое-то количество украинцев, а потом торговать ими в обмен на территории. Вот что предлагает Владимир Путин через своего переговорщика. Но это путь в тупик. Как только залезешь одной ногой, все, назад уже никогда не выйдешь.

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