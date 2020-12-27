Прес-служба ФСБ негайно відреагувала на викриття опозиційного активіста Олексія Навального, який опублікував запис телефонної розмови з одним зі своїх отруйників. Зрозуміло, сама розмова був названа звичайною фальшивкою – якраз в дусі недавніх пояснень президента Росії Володимира Путіна, який доводив на своїй прес-конференції, що "берлінський пацієнт" всього лише "легалізував" матеріали іноземних спеціальних служб, – пише Віталій Портников для Радіо Свобода. – Здавалося б, сама справжня сенсація – коли ще російські чекісти ось так самовикриваються на очах всього світу?

І відповідь на це питання проста. Самовикриваються – завжди! Хіба після вбивства Степана Бандери агент КДБ Богдан Сташинський не сказав світові правди про цю спецоперацію, як і про те, що "серцевий напад" одного з лідерів українських націоналістів Лева Ребета теж, насправді, був вбивством?! Хіба не вдалося з'ясувати правди про отруєння Олександра Литвиненка – отруйник став депутатом Державної Думи Російської Федерації?!

А хіба російське керівництво на протязі декількох тижнів не заперечувало участі своїх військ в окупації українського Криму, розповідаючи побрехеньки про "ввічливих зелених чоловічків" – щоб вже потім, в телевізійному фільмі про анексію, Володимир Путін отримав можливість гордо визнати присутність своєї армії?! Хіба отруйники Скрипаля не з'явились в телевізійному ефірі відомої пропагандистки?! Адже теж було смішно. Теж – сенсація.

Агенти російських спецслужб не бояться провалених операцій і викриттів з однієї простої причини – їм нічого не загрожує. Хіба що підвищення по службі не буде і відправлять на відпочинок в "не той" санаторій – в Крим, а не в Сочі. Але ніякого судового процесу над убивцями, ніякого вироку, ніякої відплати, будь-якої, навіть громадського осуду. Відплата, швидше за все, спіткає тих, хто наважиться сумніватися в правильності їх дій.

А чому? А тому, що, впевнений, нинішня Росія залишається державою, де першу скрипку грають силовики, олігархи і бандити...

При цьому в такій державі хорошим тоном вважається заперечувати свою причетність – "нас там немає". Немає ніде – ні в Криму, ні в Солсбері, ні в Сибіру. А якщо з документами і фактами в руках доводять – немає вже, ви там є – просто сміються в обличчя і звинувачують тебе у брехні.

Брехун безтрепетно звинувачує у брехні кожного, хто говорить правду.

Це і є тотальна безкарність. Те, заради чого вони чіпляються за владу. Те, заради чого вони все це роблять.