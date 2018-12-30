Агенти КДБ в Російській церкві: розсекречене ще одне відоме ім'я

Ім'я ігумені російського Свято-Троїце-Серафимо-Дівеєвського монастиря Сергії виявилося в архівах Комітету держбезпеки (КДБ), який розсекретила Латвія.

Відповідну картку виявили журналісти видання KozaPress, з'ясувавши, що настоятелька монастиря у миру носить ім'я Олександра Георгіївна Конкова.

"Згідно з даними синодального відділу у справах монастирів і чернецтва РПЦ, ігуменя Сергія – вона ж Олександра Георгіївна Конкова – народилася під Москвою. У 1981 році вступила в Ризький монастир, де через рік була пострижена. Проходила послух благочинної у скиту Ризької обителі", – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, особу з такими даними було завербовано як агента КДБ у лютому 1987 року за псевдонімом "Вероніка".

Головний редактор і засновник видання Ірина Славіна розповіла в коментарі "Ехо Москви", що в цей монастир щорічно сходяться багато паломників. На її думку, причетність матінки Сергії до КДБ і комерційна діяльність цього духовного закладу – взаємопов'язані.

"Це наша історія. Крім того, багато розмов ходило про причетність патріарха до КДБ, але не було конкретних доказів. Сьогодні ми бачимо на прикладі досить дрібних ієрархів РПЦ, що це все, звичайно, може бути правдою", – сказала вона.

Дружина Дмитра Медведєва (крайня зліва) з ігуменя Сергія (Конкова) і з духовним наставником протоієреєм Володимиром Волгіним

МБХ

МБХ

Серафимо-Дівеєвський монастир розташований у Нижньогородській області Росії. Це православний жіночий монастир Російської православної церкви. Вважається Помісними Православними Церквами як четверта (після Іверії, Афона і Києво-Печерської лаври) "земна Доля Пресвятої Богородиці".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Національний архів Латвії опублікував картотеку Комітету держбезпеки Латвійської РСР, у якій містяться дані про агентів КДБ.

Як з'ясувалося, митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр, він же Олександр Іванович Кудряшов, був завербований у 1982 році.

Пізніше патріарх Філарет розповів, що в СРСР всі архієреї співпрацювали з КДБ, а також поділився власною історією.

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