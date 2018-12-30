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Агенти КДБ в Російській церкві: розсекречене ще одне відоме ім'я

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Ім'я ігумені російського Свято-Троїце-Серафимо-Дівеєвського монастиря Сергії виявилося в архівах Комітету держбезпеки (КДБ), який розсекретила Латвія.

Відповідну картку виявили журналісти видання KozaPress, з'ясувавши, що настоятелька монастиря у миру носить ім'я Олександра Георгіївна Конкова.

"Згідно з даними синодального відділу у справах монастирів і чернецтва РПЦ, ігуменя Сергія – вона ж Олександра Георгіївна Конкова – народилася під Москвою. У 1981 році вступила в Ризький монастир, де через рік була пострижена. Проходила послух благочинної у скиту Ризької обителі", – йдеться у повідомленні.

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Як стало відомо, особу з такими даними було завербовано як агента КДБ у лютому 1987 року за псевдонімом "Вероніка".

Агенти КДБ в Російській церкві: розсекречене ще одне відоме ім'я

Головний редактор і засновник видання Ірина Славіна розповіла в коментарі "Ехо Москви", що в цей монастир щорічно сходяться багато паломників. На її думку, причетність матінки Сергії до КДБ і комерційна діяльність цього духовного закладу – взаємопов'язані.

"Це наша історія. Крім того, багато розмов ходило про причетність патріарха до КДБ, але не було конкретних доказів. Сьогодні ми бачимо на прикладі досить дрібних ієрархів РПЦ, що це все, звичайно, може бути правдою", – сказала вона.

Дружина Дмитра Медведєва (крайня зліва) з ігуменя Сергія (Конкова) і з духовним наставником протоієреєм Володимиром Волгіним

Дружина Дмитра Медведєва (крайня зліва) з ігуменя Сергія (Конкова) і з духовним наставником протоієреєм Володимиром Волгіним

Агенти КДБ в Російській церкві: розсекречене ще одне відоме ім'я

МБХ

Агенти КДБ в Російській церкві: розсекречене ще одне відоме ім'я

МБХ

Серафимо-Дівеєвський монастир розташований у Нижньогородській області Росії. Це православний жіночий монастир Російської православної церкви. Вважається Помісними Православними Церквами як четверта (після Іверії, Афона і Києво-Печерської лаври) "земна Доля Пресвятої Богородиці".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
РПЦрозслідування
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Один только Филарет с КГБ не сотрудничал, поэтому был расстрелян.
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1
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Игорь Комличенко
Игорь Комличенко
Гнать суку из Украины пинком под жирную сраку!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Таких бумажек можно тыщу нарисовать на кого угодно.
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2
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пупкин Сережа, тебе это ни к чему. У тебя - настоящая!
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