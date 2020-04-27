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27 квітня • оновлено в 16:52
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Олександр Морозов
Олександр Морозов
Російський політолог и філософ Всі статті автора

Агент ГРУ собирался отравить мэра Праги?

2.5т
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Спрашивают: как понимать сообщение (вброс) чешского журналиста из журнала Респект относительно приезда в Европу группы русских оперативников и одного из них в Прагу - и с чемомоданом рицина (яда).

Понимать надо так: не только по российским бот-фермам понеслись призывы убить мэра Праги, но это совершенно откровенно пишется, например, Черняховским (а это, извините, целый проф.политологии на жутком якунинском факультете в МГУ). Он так и пишет: "Ондржей Коларж – такой же нацистский преступник, как и Генрих Гейдрих. И относиться и поступать по отношению к нему нужно ровно так же. Героем современной Чехии и современной Европы станет тот, кто найдет в себе смелость вынести и привести в исполнение подобный приговор".

Ну вот приедет какой-нибудь "герой донбасса" в Прагу и убьет мэра. "Герой" - из бывших грушников (как в Берлине это было только что). Не вот этот оперативник, который с чемоданом белого порошка приехал сейчас по другим делам, а другой какой-нибудь.

Чехи взяли под охрану мэра. И вот посылают с помощью этого незатейливого вброса вопрос российским инстанциям: а вы не хотите прекратить эту волну публичных призывов к убийству в своих в медиа?

Я бы считал, что надо прекратить. Потому что если нет намерения убивать пражского мэра, то не надо готовить и публичную почву для этого в своих медиа.

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Автор
Олександр Морозов Олександр Морозов
Теми
російська пропаганда Російська воєнна загроза
Місце
Чехія Прага
Теги
Новини Росії пропаганда
Джерело
Джерело: Facebook Александра Морозова
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
травить рицином?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Нешановни! "Потому что если нет намерения убивать пражского мэра, то не надо готовить и публичную почву для этого в своих медиа" ... Шо, перед тем как убить спецсужбы готовят публичную почву для этого в медиа? Вы ипануты, или где?
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Qurd Boz
Qurd Boz
Zhikharev Dmitry Вата, по определению, не может высказаться без сквернословия
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