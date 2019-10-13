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13 жовтня • оновлено в 11:45
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"Чорнобиль зіграв величезну роль": Каспаров назвав причину розпаду СРСР

1.1т Читати матеріал російською

Розпад Радянського Союзу в першу чергу був пов'язаний з його поразкою у війні в Афганістані.

Таку думку під час лекції на форумі російської культури в Будві висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров. За його словами, виведенням радянських військ з Афганістану Заходу показали, що імперія відступає, а значить йде до свого кінця.

розпад Росії

розпад Росії

Укрінформ

"У краху Радянського Союзу величезну роль зіграв Чорнобиль, але головне – це результат Афганської війни. Генерал Громов стоїть на мосту, танки організовано виходять. Не було такої втечі, як у американців із Сайгону, останній вертоліт з даху посольства... В Афганістані все було організовано і стало демонстрацією для Заходу – імперія відступає, а значить, йде до свого кінця. Психологічно люди перестають бояться, це як поразка. До кінця 89-го впала вся східна частина імперії, а через рік і весь СРСР", – нагадав Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку журналіста Саші Сотника, якщо Володимир Путін буде при владі ще найближчих 10-20 років, то у Росії все менше шансів залишитися в колишніх межах.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Гаррі Каспаров
Місце
Росія
Тег
СРСР
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