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"Абсолютне зло, гірше за Гітлера": російський історик потужно розніс відомого радянського діяча

4.5тЧитати матеріал російською

Йосип Сталін, який помер 66 років тому, є найстрашнішим катом російської історії і російського народу. Ніякий Гітлер не знищив стільки своїх співвітчизників та іноземців, скільки знищив Сталін.

Він – жахливе зло. У Росії, наприклад, немає сім'ї, яка б не постраждала або в роки війни або від сталінських репресій, а цифри загиблих досі невідомі, написав у блозі на OBOZREVATEL російський історик Ігор Чубайс.

"Сталін – страшний кат російської історії і нашого народу. Ніякий Гітлер не знищив стільки співвітчизників та іноземців, скільки знищив Сталін. Ця цифра настільки жахлива, що до сих пір не названа і є одним з найбільших секретів існуючої російської влади, що є правонаступницею сталінщини. Сталін – жахливе зло. В Росії немає сім'ї, яка б не постраждала або в роки війни або від ленінсько-сталінських репресій", – зазначив Чубайс.

Йосип Сталін

Йосип Сталін

Sputnik Грузія

За його словами, незважаючи на це, Сталін все ще похований на Червоній площі і йому досі ставлять нові пам'ятники по всій Росії.

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"Можна говорити про якесь соціальне божевілля, що з мізками у росіян робиться щось неймовірне. Люди роблять це не з власної волі. Всьому виною жахлива пропаганда, яка вселяє мало не кожному другому, що нікого вище Сталіна і прекраснішого за нього не було і бути не може. Тому для росіян він – один з найбільших державних діячів. Росія перебуває в жахливій ідейній кризі", – резюмував історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як жили люди в довоєнному сталінському СРСР.

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Теми
російська пропагандавійна
Особи
Йосип СталінАдольф Гітлер (Adolf Hitler)Ігор Чубайс
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
ОБОЗ, учите грамматику. Не палачЕм, а палачОм.
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Антонов Семен
Антонов Семен
Прочтите Некролог: маршал Иосиф Сталин (The Times, Великобритания.) Правда статья архивная, но Чубайс ее точно не читал
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Рашка заслужила себе еще одного Сталина. Ждем с нетерпением, но с другой стороны Железного Занавеса
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