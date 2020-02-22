Якщо Україна хотітиме налагодити відносини з Росією і закінчити війну на Донбасі будь-якою ціною, це доведеться зробити на умовах Кремля.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український продюсер Юрій Кондратюк. За його словами, тоді моторизована бригада із Криму під російськими прапорами дійде до Маріуполя і українська гідність буде розтоптана (повну версію інтерв'ю читайте тут).

"З агресором – або опір, або – мир на його умовах. Це якщо Україна прагнутиме до миру за всяку ціну. Так, складно підігрівати міжнародний тиск на РФ, тому що продажні західні політики чинять опір, але їх треба дотискати. Інакше наша гідність дуже швидко буде розтоптана моторизованою бригадою, яка прийде до Маріуполя із Криму під російськими прапорами. Вони побачать, що у нас немає опору, значить ми нікому не потрібні, в першу чергу собі", – впевнений він.

Конфлікт Росії і України

За його словами, навпаки з Росією потрібно було було розірвати всі відносини, в тому числі і дипломатичні, ще в 2014 році.

"Повертати людей, які безкарно сидять на її території і військовополонених потрібно, і це треба робити за будь-яких відносин з Росією. Те, що вони звільнили десятки людей – молодці, але з Росією не можна йти на потепління ніяк. За останні місяці пропали наші заяви про війну, про Крим жуємо там через слово. Це неправильно, тому що Європа забуде. А якщо хтось думає, що як ми перестанемо говорити про війну, то покращимо інвестиційний клімат – це дуже наївно", – запевнив Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі вдасться закінчити протягом п'яти років – до наступних виборів президента 2024 року. Про це він сказав в інтерв'ю модератору на Мюнхенській конференції з безпеки, американській журналістці Крістіан Аманпур, відповідаючи на її питання, чи не шкодує він про свій рішення піти з телебачення в політику.

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