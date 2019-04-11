А якщо завтра вибори: рейтинг Путіна знову впав

Електоральний рейтинг президента Росії Володимира Путіна знову знизився порівняно з передвиборчими показниками початку 2018 року.

Такими є результати опитування "Левада-центру". Незважаючи на це, поки ці дані не загрожують його владі, пише "Коммерсант".

Зокрема зазначено, що якби вибори президента РФ відбулися найближчої неділі Путін переміг би у першому турі з 55% голосів виборців.

Володимир Путін

Слідом за ним у рейтингу іде лідер ЛДПР Володимир Жириновський (6% голосів) і колишній кандидат у президенти від КПРФ Павло Грудинін (5%).

По 1% набрали би міністр оборони Сергій Шойгу і опозиціонер Олексій Навальний.

На березневих виборах 2018 року Путін отримав 76,69% голосів виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік рейтинг довіри Путіну впав на 23%. Найбільше на падіння вплинуло подорожчання бензину і пенсійна реформа.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.