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А якщо завтра вибори: рейтинг Путіна знову впав

1.3тЧитати матеріал російською

Електоральний рейтинг президента Росії Володимира Путіна знову знизився порівняно з передвиборчими показниками початку 2018 року.

Такими є результати опитування "Левада-центру". Незважаючи на це, поки ці дані не загрожують його владі, пише "Коммерсант".

Зокрема зазначено, що якби вибори президента РФ відбулися найближчої неділі Путін переміг би у першому турі з 55% голосів виборців.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Слідом за ним у рейтингу іде лідер ЛДПР Володимир Жириновський (6% голосів) і колишній кандидат у президенти від КПРФ Павло Грудинін (5%).

По 1% набрали би міністр оборони Сергій Шойгу і опозиціонер Олексій Навальний.

На березневих виборах 2018 року Путін отримав 76,69% голосів виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік рейтинг довіри Путіну впав на 23%. Найбільше на падіння вплинуло подорожчання бензину і пенсійна реформа.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Свершилось - рухнул рейтинг Путина. Укры могут ликовать. Правда, даже рухнувший рейтинг Путина почти в 2 раза выше рейтинга лидера первого тура на Украине. Делайте выводы...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Русский Крымчанин, А як же бояра? І пропустив ти своє право іти в майбутнє. Мені саме так бачиться.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Мельничук Олександр, И что - по ТВ показывали? Как же я пропустил такое? А где можно в записи увидеть - под пиво тоже неплохо пойдет.
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Московец Леонид
Московец Леонид
Путін повинен розвалити паРашу...Ось йього задача..!!А там острівець і заслужений відпочинок..!!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Если бы у Порошенко так же рейтинг рухнул то он бы уже к инаугурации готовился а не в баночки писал.
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