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"А Вован коли піде?!" Росіяни заговорили про "відставку" Путіна

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У мережі провели аналогії між відходом у відставку 82-річного президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка і главою Кремля Володимиром Путіном.

Так, під постом у Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова розгорілися палкі суперечки про те, як довго буде Путін при владі.

"Пішов: 82-річний президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка оголосив про свою відставку після масових протестів", – повідомив він у мережі.

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У коментарях вітали алжирців і зазначали, що Путін переживе президентський термін Бутефліка.

"Хочу як в Алжирі", "Слабак!", "Х*йло на місці", "З 99-го року сидів і йти не хотів, хіба так можна", "З цього приводу пропоную столицю Алжир перейменувати в Абдел Азіс", "Добре, що у нас їх немає. Ще ненакерувався","Х*йло переплюне і цього", "Дімо, наш то слідом не збирається?","Ти так обережненько на плішивого натякаєш?","Таємні вчені Кремля посилено трудяться над безсмертям В. Путіна","А Вован коли піде?" – писали в коментарях.

"А Вован коли піде?!" Росіяни заговорили про "відставку" Путіна

Скріншот

"А Вован коли піде?!" Росіяни заговорили про "відставку" Путіна

Скріншот

"А Вован коли піде?!" Росіяни заговорили про "відставку" Путіна

Скріншот

"А Вован коли піде?!" Росіяни заговорили про "відставку" Путіна

Скріншот

"А Вован коли піде?!" Росіяни заговорили про "відставку" Путіна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Алжирі діючий президент Абдельазіз Бутефліка заявив, що складає повноваження глави держави.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Заметка написана дебилами для дебилов! Хохлы жуйте это.
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вованов вован
вованов вован
Во-во, уходу Каддафи и Хуссейна тоже радовались да плясали и как теперь там? Народ видимо балдеет от наступившего счастья.
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Макарский Александр
Макарский Александр
За время,пока Владимиру Владимировичу исполнится 82 года,он успеет еще много чего вернуть в Родную гавань.
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