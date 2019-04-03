"А Вован коли піде?!" Росіяни заговорили про "відставку" Путіна

У мережі провели аналогії між відходом у відставку 82-річного президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка і главою Кремля Володимиром Путіном.

Так, під постом у Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова розгорілися палкі суперечки про те, як довго буде Путін при владі.

"Пішов: 82-річний президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка оголосив про свою відставку після масових протестів", – повідомив він у мережі.

У коментарях вітали алжирців і зазначали, що Путін переживе президентський термін Бутефліка.

"Хочу як в Алжирі", "Слабак!", "Х*йло на місці", "З 99-го року сидів і йти не хотів, хіба так можна", "З цього приводу пропоную столицю Алжир перейменувати в Абдел Азіс", "Добре, що у нас їх немає. Ще ненакерувався","Х*йло переплюне і цього", "Дімо, наш то слідом не збирається?","Ти так обережненько на плішивого натякаєш?","Таємні вчені Кремля посилено трудяться над безсмертям В. Путіна","А Вован коли піде?" – писали в коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Алжирі діючий президент Абдельазіз Бутефліка заявив, що складає повноваження глави держави.

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