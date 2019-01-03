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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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А вот этого Трамп Путину не простит!

8.2тЧитати матеріал російською

Гражданин США Пол Уилан, задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего друга

Если Пол Уилан действительно не является шпионом, получается, что российские власти совершили большую ошибку, которую ни лично Трамп, ни его администрация, ни истеблишмент, ни общество не простят Москве. История в этом случае будет развиваться весьма прискорбно для Кремля, который из-за глубокого непрофессионализма заседающих там лиц в очередной раз испражнился в собственный суп.

А вот этого Трамп Путину не простит!

Теперь к украинским морякам добавится бывший американский морпех, а здесь уже отказом от встречи с Путиным дело не обойдется.

Новини
Взрывы домов в России продолжаются

Из уважения к собственному народу американские власти сделают все, чтобы заставить Кремль заплатить за дерзость. Мы еще не знаем, какой именно будет эта расплата. Знаем лишь, что она будет демонстративной и неизбежной. Москва не получит тех бонусов – вроде освобождения Бутиной, – на которые она надеется. Зато неприятности ей гарантированы. Одна из них – предстоящий санкционный законопроект: в дополнение к уже имеющимся аргументам у Конгресса появится новый – нахождение американца в плену у Путина. Не следует спрашивать, с какой целью российские спецслужбы совершают все новые ошибки: в ситуации нисходящей посткрымской спирали любые телодвижения российского режима являются саморазрушительными.

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Автор
Олександр КушнарьОлександр Кушнарь
Тема
Санкції проти Росії
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини РосіїФСБ
Джерело
Джерело:Facebook Александра Кушнаря
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Kolbin Sam
Kolbin Sam
Кацапня говноеды в жопу ебанные путинские рабы - нахуй дружненько потопали
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Basharimov Igor
Basharimov Igor
В сети появилась информация от Супрун, хохлам для снятия стресса рекомендуется трахать друг друга в очко.
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Kolbin Sam
Kolbin Sam
Прищепа Валентин, кизяки это специально выращенные путином пидары для удовлетворения похоти кавказких пацанов
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Basharimov Igor, Дагестанец изнасиловал казака на ставропольском хуторе // НТВ.Ru https://www.ntv.ru › Новости › ЧП 13 июл. 2013 г. - Ставропольские следователи возбудили дело об изнасиловании жителя станицы Рождественской. Сообщается, что над мужчиной ... Подлинная история изнасилования казака дагестанцем в станице ... https://www.mk.ru/.../886302-podlinnaya-istoriya-iznasilovaniya-kazaka-dagestantse... 18 июл. 2013 г. - Дагестанец изнасиловал казака! ... Полно! Вон в том доме живут чеченцы, чуть дальше — еще семья из Дагестана, мои соседи ... Дагестанец изнасиловал казака. - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=sFsKhnkDWY4 Видео по запросу чеченец изнасиловал казака▶ 1:42 24 дек. 2017 г. - Добавлено пользователем почта gmail Дагестанец изнасиловал казака. почта gmail. Loading... Unsubscribe from почта gmail? Cancel Unsubscribe. Working.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Как бандеры перепугались))))
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