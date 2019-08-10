"А влада мовчить!" В мережі почали бити на сполох через "новий Чорнобиль" в Росії

В результаті вибухів на території військової частини в Архангельській області (Росія), які спричинили різке підвищення рівня радіації, закрили величезну затоку Двінську губу. Це свідчить про забруднення масштабної частини акваторії Північного моря.

Таку думку висловив радянський і російський журналіст, телеведучий Андрій Караулов на своїй сторінці в Facebook. Він написав, що звідти вивели всі судна, зокрема риболовецькі шхуни, і додав, що мільйони кюрі (одиниця радіоактивності) перейдуть в Баренцове море.

"Отже, результат: з учорашнього вечора (8 серпня. – Ред.) повністю закрита Двінська губа. Це означає, що ядерний вибух міжконтинентальної ракети "Буревісник", виробництва "Новатора", забруднив – м'яко кажучи: забруднив – більшу частину акваторії Північного моря", – підкреслив Караулов.

Вибух Facebook Андрія Караулова

За його словами, це національна трагедія. Журналіст запитав, чи оголосили, що тепер заборонено вилов риби в Північному морі, а потім настане заборона вилову і в Баренцевому морі. Він запитав, чи знають десятки тисяч рибалок, що залишаться без роботи.

"Що сьогодні у нас, в Росії, з'явилася своя Фукусіма?... Двінська губа, гирло Північної Двіни (Річка. – Ред.), і величезна частина узбережжя Північного моря – з учорашнього дня – "зона"... Можливо, я не знаю чогось, але хіба у нас заплановано виступ на всю країну головного санітарного лікаря, міністра оборони, представника президента на півночі і самого президента?" – написав Караулов.

Він підкреслив, що весь світ "встав на вуха". За його словами, 8 серпня тільки росіяни правильно назвали ракету, яка вибухнула, – "Буревісник", а вже 9 серпня весь світ знав її найменування.

"Зате у нас – всі мовчать. Знову мовчать..." – підсумував журналіст.

Український лікар Галина Грановська розмістила пост Караулова на своїй сторінці, підписавши, що те, що трпилося в Росії, нагадує вибух на Чорнобильській атомній електростанції.

"Загалом, здрастуй, новий Чорнобиль. Тільки тепер з прямим виходом до моря..." – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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