Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"А влада мовчить!" В мережі почали бити на сполох через "новий Чорнобиль" в Росії

3.2т Читати матеріал російською

В результаті вибухів на території військової частини в Архангельській області (Росія), які спричинили різке підвищення рівня радіації, закрили величезну затоку Двінську губу. Це свідчить про забруднення масштабної частини акваторії Північного моря.

Таку думку висловив радянський і російський журналіст, телеведучий Андрій Караулов на своїй сторінці в Facebook. Він написав, що звідти вивели всі судна, зокрема риболовецькі шхуни, і додав, що мільйони кюрі (одиниця радіоактивності) перейдуть в Баренцове море.

"Отже, результат: з учорашнього вечора (8 серпня. – Ред.) повністю закрита Двінська губа. Це означає, що ядерний вибух міжконтинентальної ракети "Буревісник", виробництва "Новатора", забруднив – м'яко кажучи: забруднив – більшу частину акваторії Північного моря", – підкреслив Караулов.

Вибух

Вибух

Facebook Андрія Караулова

За його словами, це національна трагедія. Журналіст запитав, чи оголосили, що тепер заборонено вилов риби в Північному морі, а потім настане заборона вилову і в Баренцевому морі. Він запитав, чи знають десятки тисяч рибалок, що залишаться без роботи.

"Що сьогодні у нас, в Росії, з'явилася своя Фукусіма?... Двінська губа, гирло Північної Двіни (Річка. – Ред.), і величезна частина узбережжя Північного моря – з учорашнього дня – "зона"... Можливо, я не знаю чогось, але хіба у нас заплановано виступ на всю країну головного санітарного лікаря, міністра оборони, представника президента на півночі і самого президента?" – написав Караулов.

Новини
Гонка озброєнь: Росія похвалилася новою військовою розробкою

Він підкреслив, що весь світ "встав на вуха". За його словами, 8 серпня тільки росіяни правильно назвали ракету, яка вибухнула, – "Буревісник", а вже 9 серпня весь світ знав її найменування.

"Зате у нас – всі мовчать. Знову мовчать..." – підсумував журналіст.

Український лікар Галина Грановська розмістила пост Караулова на своїй сторінці, підписавши, що те, що трпилося в Росії, нагадує вибух на Чорнобильській атомній електростанції.

"Загалом, здрастуй, новий Чорнобиль. Тільки тепер з прямим виходом до моря..." – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Архангельськ
Тег
вибух
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
7
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Где с России упыри? Решили в тихую, авось прокатиться...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...