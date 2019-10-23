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23 жовтня • оновлено в 16:36
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"А що у тебе там?" Путін зганьбився на зустрічі з президентом Єгипту

1.9т Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін осоромився дивною поведінкою із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі. Під час розмови, він поліз до того під піджак.

Інцидент трапився на першому економічному форумі "Росія — Африка", який проходить у Сочі. Відео моменту опублікував Telegram-канал RIA_Kremlinpool (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

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Так, Путін помітив, що його співрозмовник одягнув схожу краватку, і потягнувся до неї рукою. Він навіть трохи витягнув цей предмет гардероба з-під піджака Абделя Фаттаха, намагаючись порівняти його зі своїм.

Абдель Фаттах ас-Сісі та Володимир Путін

Абдель Фаттах ас-Сісі та Володимир Путін

RIA_Kremlinpool

Водночас президент Єгипту здивувався і, посміхаючись, жестом зупинив його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін потрапив під чергову хвилю насмішок від своїх же громадян під час зустрічі з представниками африканської делегації на відкритті першого економічного форуму "Росія — Африка" в Сочі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Сочі
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филипп филипыч
филипп филипыч
конфуз всем конфузам конфуз)) где то в это время дырявый носок и мятый пиджак тихонько заплакали в углу
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hunt andres
hunt andres
Обоз, кому в сцыте в очи? Ведь видео каждый в состоянии посмотреть и не увидеть ни конфузы Путина, ни останавливающего жеста Сиси))) Цвет настроения жовтый?)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Хорошо что не к шеринке потянулся по привычке
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hunt andres
hunt andres
ПНХ ПТН, к ширинке - это к Пете.
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