"А що у тебе там?" Путін зганьбився на зустрічі з президентом Єгипту

Глава Росії Володимир Путін осоромився дивною поведінкою із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі. Під час розмови, він поліз до того під піджак.

Інцидент трапився на першому економічному форумі "Росія — Африка", який проходить у Сочі. Відео моменту опублікував Telegram-канал RIA_Kremlinpool (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Путін помітив, що його співрозмовник одягнув схожу краватку, і потягнувся до неї рукою. Він навіть трохи витягнув цей предмет гардероба з-під піджака Абделя Фаттаха, намагаючись порівняти його зі своїм.

Абдель Фаттах ас-Сісі та Володимир Путін RIA_Kremlinpool

Водночас президент Єгипту здивувався і, посміхаючись, жестом зупинив його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін потрапив під чергову хвилю насмішок від своїх же громадян під час зустрічі з представниками африканської делегації на відкритті першого економічного форуму "Росія — Африка" в Сочі.

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