"А можна з дівчатками?!" Конфуз Путіна потрапив на відео

Президент Російської Федерації Володимир Путін захотів зробити фотографію на пам'ять спільно з "дівчатками", які були випускницями другого потоку "школи губернаторів" Вищої школи державного управління РФ.
Відео зустрічі у Twitter опублікував в "Кремлівський пул РІА".
"А можна ще з дівчатками (сфотографуватися)?" — звернулася до Путіна одна з учасниць церемонії. "Сам хочу", — віджартувався глава Кремля.
Путин и "девочки". Фото на память. pic.twitter.com/ewTotvpn0a— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 апреля 2019 г.
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