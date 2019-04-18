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"А можна з дівчатками?!" Конфуз Путіна потрапив на відео

2.6тЧитати матеріал російською

Президент Російської Федерації Володимир Путін захотів зробити фотографію на пам'ять спільно з "дівчатками", які були випускницями другого потоку "школи губернаторів" Вищої школи державного управління РФ.

Відео зустрічі у Twitter опублікував в "Кремлівський пул РІА".

"А можна ще з дівчатками (сфотографуватися)?" — звернулася до Путіна одна з учасниць церемонії. "Сам хочу", — віджартувався глава Кремля.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі висміяли інформацію про податкову декларацію президента Російської Федерації Володимира Путіна. У ній досі вказуються два радянських автомобілі та автопричіп.

  • Також Путіна зганьбили в мережі через привітання співачки Алли Пугачової з ювілеєм.

  • Володимир Путін під час зустрічі з новоспеченим главою Казахстану Касимом-Жомарти Токаєвим знову потрапив у незручне становище через своє специфічне взуття.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы, готовьтесь лучше к дебатам, изучайте анализы кандидатов,штопайте евротруселя и чистите кастрюли. Он этих дебатов зависит ваше майбутне! То есть, будете гидно и гарно смоктать у американцев и европейцев по-отдельности или одновременно!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Хуйлоликому не мішало б, підлікуватись наприклад в УСРАІЛІ ! Там медецина не та, що в расєйській ПЕДЕРАЦІЇ !
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