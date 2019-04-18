"А можна з дівчатками?!" Конфуз Путіна потрапив на відео

Президент Російської Федерації Володимир Путін захотів зробити фотографію на пам'ять спільно з "дівчатками", які були випускницями другого потоку "школи губернаторів" Вищої школи державного управління РФ.

Відео зустрічі у Twitter опублікував в "Кремлівський пул РІА".

"А можна ще з дівчатками (сфотографуватися)?" — звернулася до Путіна одна з учасниць церемонії. "Сам хочу", — віджартувався глава Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Також Путіна зганьбили в мережі через привітання співачки Алли Пугачової з ювілеєм.

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