''А, може, українці...'' У Магнітогорську призначили ''винних'' у трагедії

У російському Магнітогорську заговорили про те, що вважають обвал під'їзду в будинку терактом, який нібито могли влаштувати українці.

Таку версію висловив один із місцевих жителів. Телеканал "Дождь" вів репортаж із місця подій і вирішив почути думку місцевих. Деякі впевнені, що без України нібито не обійшлося.

"Це цілеспрямовано хочуть нас знищувати, слов'ян. А, може, тут і українці... Не знаю..." – сказав один із опитаних.

Скріншот з відео

Ті, хто стоїть поряд, не стали спростовувати його слова, лише додали, що всі перебувають зараз у шоковому стані.

Що в підсумку сталося в Магнітогорську?



Ретвіт для розширення вибірки вітається. - Мuд Роіссі (@Fake_MIDRF) 2 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські рятувальники витягли 38 тіл під час розбирання завалів житлового будинку в Магнітогорську. Серед них — 6 дітей. Безвісти зниклими залишаються троє людей.

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