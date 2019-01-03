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''А, може, українці...'' У Магнітогорську призначили ''винних'' у трагедії

4.4тЧитати матеріал російською

У російському Магнітогорську заговорили про те, що вважають обвал під'їзду в будинку терактом, який нібито могли влаштувати українці.

Таку версію висловив один із місцевих жителів. Телеканал "Дождь" вів репортаж із місця подій і вирішив почути думку місцевих. Деякі впевнені, що без України нібито не обійшлося.

"Це цілеспрямовано хочуть нас знищувати, слов'ян. А, може, тут і українці... Не знаю..." – сказав один із опитаних.

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''А, може, українці...'' У Магнітогорську призначили ''винних'' у трагедії

Скріншот з відео

Ті, хто стоїть поряд, не стали спростовувати його слова, лише додали, що всі перебувають зараз у шоковому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські рятувальники витягли 38 тіл під час розбирання завалів житлового будинку в Магнітогорську. Серед них — 6 дітей. Безвісти зниклими залишаються троє людей.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМагнітогорськ
Тег
Новини Росії
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
да бояра это сила
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Kozlovskiy Oleg
Kozlovskiy Oleg
Даже в какой-то забитой мухосрани, боятся украинцев....Слава Украине!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А с каких пор угрофиннкое цапьё стало славянами?
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