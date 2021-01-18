Саме це питання виникло у мене в черговий раз в голові, спостерігаючи за епопеєю під назвою "Повернення Навального на Батьківщину". Аж надто тупо і незграбно діє Кремль з ним, буквально вилазячи зі шкіри геть, щоб хоч якось підвищити своїми діями йому рейтинг.

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До своего отравления Навальный, не смотря на свою длительную политическую карьеру, имел минимальную поддержку в российском обществе. На уровне нескольких процентов. И поэтому не являлся угрозой для путинского режима.

Для меня лично, после его "Крым не будерброд" он, мягко говоря, не интересен. А если почитать его интервью и заявления более ранние, особенно по отношению к трудовым мигрантам из Средней Азии, то сразу становится понятно, что он типичный имперец, ксенофоб, страдающий манией величия и готовый идти к власти "по головам". И никаким либерализмом там и близко не пахнет.

Чего только стоит ролик-пародия на культовый у россиян-имперцев фильм "Брат-2" с ним и его супругой из самолета "Водочки нам! Мы домой едем"!

До его отравления я был практически уверен, что он один из многочисленных проектов Кремля.

После отравления закрались сомнения. Что, в принципе, и было необходимо Кремлю, если Навальный его проект. Ведь я точно не был единственным в своих сомнениях, что и демонстрировал уровень поддержки Навального в российском обществе.

Прекрасно помню свое удивление после прочтения поста кремлевского пропагандиста Сергея Маркова сразу же после того, как Навальный впал в кому. Где он очень доступно и аргументированно указывал на все "просчеты" ФСБ по его слежке до самого аэропорта, и почему теперь Навальный будет представлять угрозу для Кремля, а со стороны Запада последуют санкции.

Я уже не говорю о том, зачем было лично Путину давать разрешение на его эвакуацию в Германию до того, как следы от яда "новичок" еще оставались в его крови и их можно было обнаружить. Ну потерпите еще несколько дней, потом выпускайте…

Ну а в все эти записи телефонных разговоров с одним из его отравителей, где он все рассказывает как на духу, игнорируя элементарные вопросы безопасности. Я, конечно, понимаю, что если общество деградирует, то обязательно целиком. Но чтобы представители спецслужб вот так топорно "палились" и часами рассказывали по телефону о подробностях своего преступления…

Так что сейчас, сопоставляя эти и не только аргументы, после того как Кремль по отношению к нему из всех вариантов выбирает наихудший для себя и наилучший для самого Навального, продолжая лепить из него образ главного борца с "кровавым режимом" и "страдальца", я опять задаю себе вопрос:" Неужели Путин такой тупой, или...". И склоняюсь к мнению, что все-таки "или".