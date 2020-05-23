У Москві в банку захопили заручників: фото і відео з місця подій

У суботу, 23 травня, в одному з відділень "Альфа-банку" в Москві захопили в заручники п'ятьох осіб.

Одна зі співробітниць встигла зателефонувати в поліцію і повідомити про подію, повідомляють місцеві Telegram-канали (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами 20-річної дівчини, загарбник загрожував підірвати банк. Зв'язку з нею на даний момент немає. На місце НП виїхали екстрені служби.

За словами очевидців, загарбник – чоловік з рюкзаком, із нього стирчать дроти. Підривник одягнений в уніформу кур'єра "Делівері Клаб".

У Москві в банку захопили заручників Скріншот

У Москві в банку захопили заручників Скріншот

Станом на 14:30 поліція почала вести переговори з загарбником заручників. Стало відомо, що в приміщенні знаходяться чотири співробітники банку та один відвідувач.

"Зайшов чоловік в костюмі "Делівері Клаб", сказав, що він замінований. У нього за спиною рюкзак, в руках у нього була кнопка. Він стверджує, що у нього з собою бомба. Юнак російський, до 35 років", – розповів очевидець НП.

У Москві в банку захопили заручників Скріншот

Через 10 хвилин у приміщенні банку залишився один заручник, інших вдалося вивести. Вимог загарбник не висунули і поводився спокійно. Зловмисником виявився 27-річний відвідувач банку на ім'я Федір.

Чоловік підкинув у відділення банку записку: "Мені від вас нічого не потрібно – тільки правда".

За іншою інформацією, чоловік вимагав від співробітників велику суму грошей. До відділення прибутку спецназ і снайпери.

У Москві в банку захопили заручників Telegram-канал "Hue"

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Як писав OBOZREVATEL раніше, в суботу, 23 травня, в Житомирі розпочався суд щодо обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренко. Напередодні 58-річний чоловік застрелив сімох осіб, з якими відпочивав на природі.