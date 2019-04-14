"А король-то голий!" Декларацію Путіна висміяли в мережі

У мережі висміяли інформацію про податкову декларацію президента Російської Федерації Володимира Путіна. У ній і досі вказуються два радянських автомобіля і автопричеп.

Повідомлення про доходи Путіна опублікував в Twitter журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Володимир Путін в 2018 році заробив 8,6 млн рублів, змін в декларації президента немає – автомобілі ГАЗ М-21 і Нива, автопричіп Скіф на місці", – написав він.

"Цікаво, а комплект двійників він декларує? Або вони йдуть як запчастини на причеп "Скіф"?" – пожартував український політтехнолог Олексій Голобуцький.

Користувачі розкритикували пропагандистську публікацію Смирнова, зазначивши що Путін забув вказати в декларації кількість вкрадених ним коштів.

"Не заробив, а отримав. Цей людожер нічого не заробив", "Він не заробляє, він краде і відбирає", "Заробив 8,6 млн р... А вкрав скільки?", "Ніщеброд – давайте зберемо КОШТИ йому на гуму для причепа СКІФ", "Інше поцупив...","Слава богу, що причеп живий, а то я вже хвилювалася..." – пишуть в коментарях.

Володимир Путін в 2018 році заробив 8,6 млн рублів, змін в декларації президента немає - автомобілі ГАЗ М-21 і Нива, автопричіп Скіф на місці pic.twitter.com/GBuIrV8CfQ - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 12 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зовнішність Путіна на новому фото спантеличила мережу. ''Ніжки циркулем'', - пожартували про російського лідера.

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