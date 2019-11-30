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30 листопада • оновлено в 10:41
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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналіст Всі статті автора

9 декабря имперская карета может превратиться в гнилую тыкву

15.6т
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Ах, как переполошились в Кремле в связи с грядущим голосованием 9 декабря, когда ВАДА озвучит окончательные санкции против России. Это ведь не просто угроза "выпиливания" путо-Раши из мирового спорта, и не банальный "четырехлетний бан". В нынешних условиях 4 года означает навсегда. Флер спортивных достижений – самая дорогая "цацка" лубянского фюрера, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ. - Все эти сочинские Олимпиады с многомиллиардным золотым дождем, обернувшимся экологическим бедствием, задрапированным фееричной завесой пропаганды; футбольный Мундиаль 2018 года, под шум которого россиян фактически лишили шанса дожить до пенсии – главные зрелища империи, дарованные плебеям с нефтяного царского плеча.

9 декабря имперская карета может превратиться в гнилую тыкву. И недаром на поляне этого информсобытия уже отплясывают отборные пропагандисты. Одни истерят по поводу неудачной хакерской спецоперации, другие – сокрушаются насчет "мягкости нашей позиции": дескать, "жестче надо, как во внешней политике, пора бы уже и бомбить". Еще немного – и договорятся до захвата ВАДА "вежливыми ихтамнетами". Но на поверку вся эта риторика оборачивается бешенством кремлематки и полной растерянностью.

Спорт – главный фетиш вождя. Если убрать этот краеугольный камень из конструкции "вертикали" - её всю перекосит. Невозможность участия в международных соревнованиях умножает на ноль жену Алишера Усманова – главную поставщицу кремлевских гибких куртизанок Ирину Виннер, и скачки на татами обнуляет, и обрушивает все, что было отвоёвано "до этого". В топку – Сочи, в прах – Мундиаль, все победы – фейк, все – подмена, вранье, ненастоящее, эрзац. Хотели всех наколоть, но проссали всё. Спортивный Герман лоханулся, и лыбится ВАДА усмешкой Чекалинского, предъявляя убийственный итог: "Ваша дама бита…"

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Россия – страна унитазных мародеров

Если Россия "выпилена" из мирового спорта – зачем он нужен вообще? Голосование 9 декабря может запустить необратимый процесс "оптимизации спортивных учреждений". Будут пущены "под нож" спортшколы и клубы, а официальная пропаганда быстро объяснит, что "на Западе государства не субсидируют спортсменов, так что – ищите спонсоров". Эта "оптимизация" в лучшем случае породит вал спортивной эмиграции, ибо какой смысл оставаться в России, если занятие спортом здесь бесперспективно? Сколько денег было вложено в спортсмена? И что? Теперь они сгорят? Спорт – штука дорогая, с жестким временным ограничением, ведь результаты нужны впечатляющие, и – уже сегодня, никто не станет ждать окончания "периода немилости".

Но самое главное – невостребованность спортсменов запустит механизм по превращению их в бандитов. Сколько сегодняшних представителей силовых единоборств будут вынуждены пойти в криминальные структуры? Причем, сегодня это могут быть вполне себе государственные органы, которые уже и так по сути – криминальны, а завтра органично трансформируются в какую-нибудь откровенную банду. Ведь сколько раз такое уже случалось! А потом ловили и обезвреживали всем дружным коллективом какой-нибудь "службы собственной безопасности"…

Удар по путинской спортивной империи – это нокаут для Кремля. Все зашло настолько далеко, что уже не скажешь "я – не я, пробирка не моя", не сдашь назад, и остается только хамить и злиться. Трудно даже представить, какую награду объявил Путин за голову ненавистного Родченкова. Вот уж поистине – Скрипаль, умноженный на Литвиненко! – и поди ж, достань теперь его…

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Вот он и бежит от дурных мыслей, победоносно открывая бизнес-трассу М-11, что с точки зрения цивилизованного человека – совсем уж дикость. Мало ли, какие дороги строятся в мире, какие коммерческие трассы и автобаны – и что теперь, метаться и перерезать ленточки? Полковника нигде не любят. Даже намеченная поездка в Париж рискует обернется унижением, ибо нагнуть Украину вряд ли получится, и придется вновь включать пропагандистские сирены с воплями "наш вождь снова всех переиграл". Ну, а пока на Донбасс прибыл 93-й по счету "гумконвой" для "ихтамнетов", как "весомый аргумент" для будущих переговоров. Ведь если что-то пойдет не так – вся эта "гуманитарщина" может начать взрываться, накаляя атмосферу…

Но эти бумеранги вечно возвращаются – то в виде пробирок, то ящиками "груза 200", а иногда – вполне живыми людьми, начиненными взрывоопасными идеями, отпочковавшимися от приснопамятной "Новороссии". Сколько их бродит по России, таких "взведенных в боевой режим"? Они – как двуногие бомбы замедленного действия с внутренним обратным отсчетом в головах. И вот Следственный Комитет РФ объявляет преступной деятельность еще недавно такой необходимой для государства региональной ЧВК "ЕНОТ" в Краснодарском крае. "Фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий", — говорится в материалах дела. А ведь эти "Еноты" участвовали в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при операции по аннексии Крыма.

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Запомните эту симптоматику. Очень скоро она станет проявляться по всей площади страны. То здесь, то там начнут появляться подобные ЧВК и "силовые общественные организации", которые и устроят всепоглощающий хаос на территории "великоскрепной". А потом эти банды начнут воевать между собой за право доминирования на территориях округов, краёв, областей и республик. И оснащены они будут по последнему слову техники –с дронами и современным оружием, похищенным с военных складов. Ибо хищения в армии никуда не денутся, и вообще коррупция никуда не денется, а напротив – разрастется до невероятных размеров. А потом – разорвет "вертикаль" изнутри.

Так что 4 года "спортивного бана" - это взрыв у основания путинской системы. И вместе с российским спортом с лица земли будет "выпилена" путо-Раша, с кровью отхаркивающая свой "великий имперский рак". Ибо посеявший страх – пожнет ужас.

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії спорт
Джерело
Джерело: sotnik-tv.com
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принц юрий
принц юрий
у меня такое впечатление,шо у этих русофобских уплютков,на волне ненависти вообще крыша сьехала
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Последнее предложение в оригинале: "Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее." (Осия 8:7)
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Шура,пилите гирю-она золотая
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
NaiPudze Sosetr, Вот теперь и пососёт гирю твой Пупик!!
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