"Двадцать лет назад войска НАТО начали бомбежки Югославии".

Ага.

Стало быть, жила-была Югославия, и вдруг прилетели злые бомбардировщики НАТО.

А до того не было ни геноцида в Сребренице, ни авиации и артиллерии Милошевича, работавших по площадям в самом буквальном смысле: по площадям городов…

Юбилеи тех массовых смертоубийств мы забыли отметить, не правда ли?

Про "бомбежки НАТО" - вспомнили. Это нас хлебом не корми...

Новини Коварный план Путина обречен

По аналогии аукнулся намертво вбитый в голову мем про "расстрел российского парламента" в октябре 1993-го.

Тоже - работал себе российский парламент, и вдруг приехали ельцинские танки и расстреляли юную демократию!

Не было, стало быть, ни баркашевцев, зиговавших у Белого дома, ни полковника Терехова, пролившего в Москве первую кровь… Не было расстрелянных воронежских милиционеров, не было приднестровских снайперов и складов оружия в Белом доме, не было Руцкого, пытавшегося поднять авиацию, чтобы бомбить Кремль, не было вооруженных погромщиков и штурма Останкино, не было Москвы, опустевшей, стоящей на пороге полноценной гражданской войны…

Ничего этого не было?

Все это мне - показалось?

Привет вам, склеротики.

Выборочный, надо заметить, склероз. Очень точно сориентированный в политическом пространстве.

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