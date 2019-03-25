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Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
Російський опозиційний блогер, телерадіоведучийВсі статті автора

Выборочный российский склероз

5.5тЧитати матеріал російською

"Двадцать лет назад войска НАТО начали бомбежки Югославии".

Ага.

Стало быть, жила-была Югославия, и вдруг прилетели злые бомбардировщики НАТО.

А до того не было ни геноцида в Сребренице, ни авиации и артиллерии Милошевича, работавших по площадям в самом буквальном смысле: по площадям городов…

Юбилеи тех массовых смертоубийств мы забыли отметить, не правда ли?

Про "бомбежки НАТО" - вспомнили. Это нас хлебом не корми...

Новини
Коварный план Путина обречен

По аналогии аукнулся намертво вбитый в голову мем про "расстрел российского парламента" в октябре 1993-го.

Тоже - работал себе российский парламент, и вдруг приехали ельцинские танки и расстреляли юную демократию!

Не было, стало быть, ни баркашевцев, зиговавших у Белого дома, ни полковника Терехова, пролившего в Москве первую кровь… Не было расстрелянных воронежских милиционеров, не было приднестровских снайперов и складов оружия в Белом доме, не было Руцкого, пытавшегося поднять авиацию, чтобы бомбить Кремль, не было вооруженных погромщиков и штурма Останкино, не было Москвы, опустевшей, стоящей на пороге полноценной гражданской войны…

Новини
Новости Крымнаша. Пришло время повторить

Ничего этого не было?

Все это мне - показалось?

Привет вам, склеротики.

Выборочный, надо заметить, склероз. Очень точно сориентированный в политическом пространстве.

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Автор
Віктор ШендеровичВіктор Шендерович
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Виктора Шендеровича
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
мокшанская рабская биомасса неуклонно следует куда показывает сцарь вовка xyйлушка на лабутенах, вата головного мозга думать не умеет!
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Выборочный, надо заметить, склероз. Очень точно сориентированный в политическом пространстве.." - увы, склероз ихтамнетского населения проявляется НЕ ТОЛЬКО в этом. Оно ДАЖЕ!!! уже забыло "дидов-ваивал-скровавыхнепришедшиесполей" и готово под музыку ПАФФФТАРИТЬ войну. Она уже их не пугает.
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