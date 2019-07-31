Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
Російський опозиційний блогер, телерадіоведучий Всі статті автора

Хунта у власти: дальше ничего хорошего

8.5т Читати матеріал російською

Я уже рассказывал устно об этом дивном эпизоде.

В ясный субботний вечер 27 июля я стоял на Трубной и снимал на телефон нехитрой панорамой разноцветье людей и черную икру силовиков. Ко мне подбежал детина в маске и форме и потребовал прекратить съемку.

Будучи настроен крайне неагрессивно, я не стал объяснять детине, что имею право снимать, что и где захочу, и телефон от греха подальше убрал.

Новини
Маскарад кончился: власть отступить уже не может

Но детина не утихомирился и велел мне перейти на другую сторону бульвара. И вот тут я совершил действие, подпадающее под ст.20.5, п 6.1 КоАП ("…создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры") - я не захотел переходить на другую сторону бульвара!

Я сказал детине в маске, что мне хочется стоять на этой.

Детина сказал:

- Считаю до трех.

Я сказал:

- Представьтесь, пожалуйста.

Он сказал:

- Раз.

На вторичную просьбу представиться он сказал:

- Два.

Его третьим именем было "три".

Новини
Майдан в России: крови в Москве пока поменьше

Об этом феномене я и размышлял, когда он и качок помладше, тоже в маске, тащили меня к автозаку на обыск.

Качка я тоже попросил представиться и получил в ответ нечто хамское и на "ты". (Обращения на "вы" я так и не добился ни от кого из них).

Потом я поинтересовался у качка, отдает ли он себе отчет, что все они – просто бандиты? И услышал в ответ, что ему по@уй, что мы о них думаем, и что все мы будем сосать.

На этом диалог власти и гражданского общества перешел в практическую фазу: меня поставили лицом в автобус и помогли раздвинуть ноги легким ударом сапога.

Ну то есть все как в кино про латиноамериканскую хунту.

Новини
Россия держала Украину в "коротких штанишках"

Я рад, что детины в масках умеют считать до трех.

Но совершенно не уверен, что до трех умеют считать те, кто отдал им приказ мочить мирных граждан, вышедших с требованием закона, кто развязал политический террор в отношении лидеров оппозиции.

Потому что на счет "три" у матушки истории в аналогичных случаях происходит какой-нибудь Тимишоар или Венесуэла - или, чтобы далеко не ходить, 1905 год со всеми остановками далее. Это таблица умножения, и об этом неловко спорить - ее можно знать или не знать, и незнание не избавляет от входа головой, с разбега, в исторический косяк.

Новини
Неувязки в Эль-Джуфре: Кремль провалил очередную антиукраинскую информационную компанию

Спорить можно только о сроках и формах, и это, конечно, вопрос, чрезвычайно важный для живущих в стране. Сколько может продержаться у власти такого рода хунта с ампутированным социальным представительством? Исторически недолго, но испортить жизнь еще одному поколению силовым мудакам, разумеется, вполне по силам.

Что будет потом? Да бог его знает, только ничего хорошего. Диапазон-то - см. выше – от переворота с улетом маятника насилия в противоположную сторону до гуманитарной катастрофы и распада государства.

Чилийский вариант выхода представляется самым удачным и мягким, - но там-то был Пиночет! Там был крайне правый политик, но – политик! А мы имеет дело с бандитами, с качками на геополитических стероидах. И они уже загнали себя и нас в опаснейший угол.

И, увы нам, - они не умеют считать до трех.

Один из двадцати двух моих соседей по автозаку, засунутый сильными руками в душное узилище, поинтересовался:

- Мужики, когда вилы брать будем?

А приходил он на Трубную даже не за представительством, а просто попить пивка.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віктор Шендерович Віктор Шендерович
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Виктора Шендеровича
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
4
14
Смішно
45
Цікаво
37
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Самое что интересное что, вторыми, кого поднимут на вилы будут шендеровичи.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кто-то из модераторов - "засланный казачок" : комментарий в поддержку Шендеровича держится пару минут, а затем его старательно затирают. Такой вот "подпольщик" на Обозревателе :)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
2 з 3 відповідей | показати всі
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Шапиро Женька, Нагнись, упрись руками в стену, и узнаешь о существовании еще одной части тела ... тебе понравится...))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
IGGI IGGI:"рука Москвы". Да уж не знаю рука или другая часть тела, определенно не голова.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Интересные комментарии из России. Их можно просто использовать без самой статьи. Они лучше Шендеровича иллюстрируют то, что он хотел сказать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel