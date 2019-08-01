"500 тисяч на кордоні": названа військова мета Путіна

В "далекій перспективі" Російська Федерація планує сформувати на своїх західних кордонах півмільйонне угруповання збройних сил.

"Приблизно таке, як було в групі радянських військ у Німеччині, або хоча б на 200-300 тисяч", – сказав OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, мета такого кроку – "загрожувати НАТО на європейському театрі військових дій".

За оцінками Жданова, мета може бути реалізована "в скороченому складі" до 2030 року. Експерт пояснив: в даний час у армії Росії є дві великі проблеми: застаріле озброєння і нестача сучасної зброї, а також гостра недоукомплектованість армії кадрами.

Володимир Путін, Сергій Шойгу Офіційний сайт президента РФ

"У них воєнкоми бігають з облавами на хлопців призовного віку. У 2017 році Держдума дозволила відправляти в гарячі точки строковиків, тому що контрактники вже не хочуть гинути за ті гроші, які може платити Росія. Люди не хочуть йти на війну і вмирати за "русскій мір" або за Путіна. А в січні цього року Держдума ухвалила закон, що посилює відповідальність за ухилення від військової служби. Розмір штрафів збільшено в 10 разів, посилили кримінальну відповідальність", – повідомив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилася безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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