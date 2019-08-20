Чому на переговорах за участю Путіна не говорять про докази присутності російських військ на території України? Тому що в такому випадку переговори будуть неможливі, і треба оголошувати війну.
Війну потрібно оголошувати, але до цього держава повинна готуватися. А наша держава – як за минулого президента, так і за нинішнього – оголошувати війну не збирається, і не робить нічого в цьому напрямку. Навпаки, всі говорять: "мир, мир, мир". Але ми бачимо, що зусилля по його досягненню поки що малоефективні.
Повинна бути певна логіка.
Чи в інтересах України оголошувати війну Росії? В інтересах України було б провести стратегію, яка була б спрямована на те, щоб ми могли повністю розірвати відносини з Росією.
Я не кажу про те, що треба оголошувати війну. Але повністю розірвати відносини з ворожою країною, яка веде з нами бойові дії, безумовно, необхідно.
Володимир Путін, Сергій Шойгу на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі
Офіційний сайт президента РФ
Але для цього держава повинна підготуватися. Наприклад, у нас багато об'єктів критичної інфраструктури, як, наприклад, об'єкти атомної енергетики, як і раніше, через 5 років після початку війни, критично залежать від поставок з Росії. Поставки вугілля у нас як і раніше замкнуті на Росії.
Не можна оголосити війну і відразу ж самих себе паралізувати. Держава повинна бути націлена на те, щоб в будь-який момент бути готовою відповісти на російську агресію, можливо, оголосити війну, можливо, самим піти вперед і розірвати відносини.
Але замість того щоб готуватися до реальної війні, на жаль, ми ведемо себе досить пасивно. Наприклад, щодо програми імпортозаміщення продуктів критичного імпорту в енергетиці. По газу ми це зробили, а по вугіллю і ядерному паливу – ні.
Потрібна стратегія. Вона повинна бути військовою, інформаційною, політичною та економічною. Якщо держава стратегічно готова до розриву відносин, значить, підготовка повинна вестися в усіх напрямках.
Ми поки що цього не бачимо.
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