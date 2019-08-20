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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Оголосити війну Росії

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Чому на переговорах за участю Путіна не говорять про докази присутності російських військ на території України? Тому що в такому випадку переговори будуть неможливі, і треба оголошувати війну.

Війну потрібно оголошувати, але до цього держава повинна готуватися. А наша держава – як за минулого президента, так і за нинішнього – оголошувати війну не збирається, і не робить нічого в цьому напрямку. Навпаки, всі говорять: "мир, мир, мир". Але ми бачимо, що зусилля по його досягненню поки що малоефективні.

Повинна бути певна логіка.

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Чи в інтересах України оголошувати війну Росії? В інтересах України було б провести стратегію, яка була б спрямована на те, щоб ми могли повністю розірвати відносини з Росією.

Я не кажу про те, що треба оголошувати війну. Але повністю розірвати відносини з ворожою країною, яка веде з нами бойові дії, безумовно, необхідно.

Володимир Путін, Сергій Шойгу на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі

Володимир Путін, Сергій Шойгу на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі

Офіційний сайт президента РФ

Але для цього держава повинна підготуватися. Наприклад, у нас багато об'єктів критичної інфраструктури, як, наприклад, об'єкти атомної енергетики, як і раніше, через 5 років після початку війни, критично залежать від поставок з Росії. Поставки вугілля у нас як і раніше замкнуті на Росії.

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Не можна оголосити війну і відразу ж самих себе паралізувати. Держава повинна бути націлена на те, щоб в будь-який момент бути готовою відповісти на російську агресію, можливо, оголосити війну, можливо, самим піти вперед і розірвати відносини.

Але замість того щоб готуватися до реальної війні, на жаль, ми ведемо себе досить пасивно. Наприклад, щодо програми імпортозаміщення продуктів критичного імпорту в енергетиці. По газу ми це зробили, а по вугіллю і ядерному паливу – ні.

Потрібна стратегія. Вона повинна бути військовою, інформаційною, політичною та економічною. Якщо держава стратегічно готова до розриву відносин, значить, підготовка повинна вестися в усіх напрямках.

Ми поки що цього не бачимо.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Жизнь ПО БУТУСОВУ. Есть,-значит быть рядом с харчуюЩимися и гляделками гляделками , Спать - стоять рядом со спящими. ПИть когда мимо тебя рюмку проносят а вот .Срать - это всегда пожалуйста.ПИндюлей получить - енто в первую очередь.
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Родионов Александр
Родионов Александр
Бутусик, вот и почнёмо з 1 января 2020 року. коли припиним транзит российского газу :-) цэ мене сподобываеться дуже звычайно... и атомне палева постчання треба припинити- ось буде смишно усей краине, особливо в новорични свята :-))) я давно за ЖЕСТОЧАЙШИЕ санкции против xaxлов- только так до их одной зачаточной прямой извилины дойдёт кто они и что они без России...
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