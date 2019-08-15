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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Радиация в российской дыре? Да кому это интересно!

19.5т Читати матеріал російською

Как человек, переживший Чернобыль, я хорошо могу понять эмоции людей, оказавшихся жертвами аварии под Северодвинском.

Вспомнить, как непонимание сменилось недоверием, а недоверие - беспомощностью. Как множились слухи, обрастая фантастическими подробностями. Как любая случайность казалась приговором: я тогда как раз подхватил краснуху, у взрослых она протекает тяжело, определяется не сразу, но приходившие врачи только руками разводили: что же вы хотите, горы трупов в больницах! Радиация!

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Это было иначе, чем в сериале. Это было противно. Противно видеть, что тебя не считают человеком. Противно осознавать, что тобой управляют идиоты. Что ты ничего не знаешь - а речь идет о твоем здоровье, о твоем будущем, о твоих близких, о твоей жизни. Именно отвращение, отвращение до тошноты. И понимание, что режим, который вот так относится к своим согражданам - не по идеологическим причинам, а просто ради сохранения своего нелепого лица, - просто не имеет права на существование. Он должен сгинуть, хотят этого "советские люди" или нет. Должен - потому что то, что мертво, жить не может.

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Вот и под Северодвинском сейчас так же. Любая вменяемая власть честно говорит с населением о последствиях аварий и катастроф - собственно, для этого власть и нужна, для этого люди и создают государства. Но только не власть Путина, только не эти ходячие мертвецы. Эти из Чернобыля сделали совершенно другой, свой вывод - нельзя было расслабляться и что-то там рассказывать, нужно было все тщательно засекретить, не позволить врагам и их агентам скомпрометировать власть. Вот они и не позволяют. А что будет с людьми в зараженном регионе, им совершенно неинтересно. Люди - что? Приложение к власти. Этих похороним, тех наградим, этих посадим, тем построим онкологический центр, пусть болеют.

Главное - не люди, главное - Путин. Чтобы он не расстраивался, сохранял хорошее настроение, а россияне радовались за него и вместе с ним. И интересоваться нужно вовсе не тем, какой радиационный фон в Северодвинске и рядом, а тем, какой радиационный фон в Кремле или в Красной Поляне. Если там все хорошо - значит, и в России все хорошо, перефразируя афоризм одного позорного царедворца.

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У чиновников горбачевских времeн, выходцев из партийной номенклатуры, жизнь отличалась от жизни их подданных только уровнем убожества - по крайней мере, на ту самую первомайскую демонстрацию выходили все вместе. И поэтому они еще могли задумываться о том, что с людьми нужно поделиться информацией, что их стоит уберечь, эвакуировать, что нужно вывезти не только своих детей. Но Путин и его приближенные так далеко от людишек, которыми управляют и над которыми сыто глумятся, что даже не могут ни о чем таком помыслить. Какая-то авария, какие-то жертвы, какая-то радиация. И где - в дыре, о которой никто в Москве не помнит и не знает.

Это пусть Трамп пишет твиты о Северодвинске и утверждает, что хорошо информирован. Путин тоже хорошо информирован. Просто ему не очень интересна вся эта информация. Ему интересно съездить в Севастополь, опуститься на колено перед девочкой-балериной и сказать ей "мадемуазель", пусть все ахают и восхищаются. А радиация может и подождать.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Грани
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так, навіть якщо поряд з яким-небудь Курськом чи Тулою бабахне - хм буде "'''
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
А вот оно што оказывается Витальесса- жертва Чернобыля. У него мабуть и ксива е,.как у ликвидатора аварии. То то я гляжу у Поротникова глаза горять как у змея -горыныча и телевизор у меня фонит если на ентого героя 4 блока нарываюсь невзначай в какой нибудь ТВ- передачке. Да.. ветеран чернобыльских фронтов енто вам не халам -балам. каждое слово его- свинец.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Гарев Игорь, Та успокойся, ты, уебан. С теле у тебя всё ОК. Это у тебя тараканы в голове бушуют от систематического недопивания. Так шо начинай пить зелёнку, тараканоконтуженный.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Столичная Василиса, дурак, конечно, тоже, но в первую очередь - обыкновенный петух :)
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Даже если опустить эмоции Портникова, (хотя из них состоит 95% текста) есть что сказать по факту? Есть радиация? Кто зафиксировал? Насколько большая радиация? Или афтор просто хайпится?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Нонаме Нонаме, Умник хуев, ссылочку или заткни фонтан.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Шапиро Женька, Более того: радиация есть и она значительно превышает допустимые нормы. В противном случае рашкоконтингенту ежедневно демонстрировали бы показания приборов. Но, молчат. Перед похоронами?
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