Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию с призывом к России сформировать свою делегацию для участия в работе ПАСЕ и продолжить диалог с коллегами "ультиматумом" и отметил, что "с Россией нельзя говорить подобным языком". Другой патентованный пропагандист, член Совета Федерации Алексей Пушков назвал постановление "слишком шаткой основой для полноценного возвращения российской делегации".

Казалось бы, в российском парламенте должны были бы реагировать совершенно иначе. Да, очередная попытка протащить решения, которые привели бы к быстрому и безусловному снятию санкций с российской делегации и ее триумфальному возвращению в ПАСЕ, провалилась. Но с другой стороны, депутаты ассамблеи признали важность не только диалога с Москвой, но и ее членских взносов для полноценной работы ассамблеи. ПАСЕ обращается к российским парламентариям с просьбой сформировать делегацию - в то время как во всех остальных случаях такое формирование происходит в соответствии с четкими регламентными инструкциями, которые выдвигаются ассамблеей. Можно было бы рассказывать - ну по крайней мере, телезрителю, если не самим себе, какая Россия важная и как с ней все хотят разговаривать - кроме подлых украинских депутатов, разумеется, но и в этой недостране скоро одумаются и изберут в Раду поклонников Путина.

Но ничего подобного не происходит. Толстой продолжает разговаривать с ПАСЕ шершавым языком плаката, Пушков отечески журит европейских коллег за то, что они сделали "неубедительный шаг" в направлении возвращения путинских промокашек в ассамблею. Почему же никакого пропагандистского ликования?

А потому - и это не могут понять ни проплаченные, ни добровольные доброжелатели Кремля, - что Путину и его свите не нужен никакой диалог с Западом. Ему нужно унижение Запада. Это именно то шоу, которое можно продать неискушенной публике - ну и насладиться самим. Руководители ПАСЕ ездят в Москву практически с первого дня после введения санкций против России с призывами к Госдуме вернуться к работе в ассамблее и "продолжить диалог" - ведь права участвовать в работе ПАСЕ российских парламентариев, к сожалению, никто не лишал, ПАСЕ лишь оценила действия России по оккупации Крыма и провоцированию войны в Донбассе. И каждый раз визитеры слышали от Нарышкина, а затем и от Володина одно и то же: отмените санкции, и тогда поговорим. При этом сами мы ничего в своей политике исправлять не будем, потому что делаем все правильно. Мы стреляем, убиваем, насилуем, оккупируем, лжем - и это замечательно. А вы ввели санкции, которые не позволяют нам полноценно участвовать в работе вашей ассамблеи, - и это вы насильники и грабители, которые хотят поставить Россию на колени. А с Россией так не пойдет. Если понятно - пойдите вылижите ботинки Пете Толстому, он ждет в приемной.

Это и есть содержание диалога России с цивилизованным миром. Путину не нужно никуда возвращаться, ему не интересен никакой диалог. Ему интересно, чтобы ему и ему подручным вылизывали обувь и чтобы он мог делать в этом мире все, что ему заблагорассудится, и не нес за это никакой ответственности. И пытаться противопоставить этой психологии рецидивиста язык постановлений с нижайшими просьбами вернуться, поговорить и заплатить - это действительно неубедительный шаг.

Тут Пушков прав.

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