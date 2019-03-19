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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

"Полезные идиоты" Путина

12тЧитати матеріал російською

Во время посещения оккупированного Россией Крыма Владимир Путин встретился с группой французских политиков, приезд которых был специально организован к пятилетию аннексии полуострова

Главой делегации был бывший депутат парламента от "Республиканцев" одиозный Тьерри Мариани - теперь он баллотируется в Европейский парламент от партии другой клиентки Путина, Марин Ле Пен. Но среди других участников поездки в Крым были и действующий депутат от "Республиканцев" Жан-Клод Буше. Так что пример Мариани, который, обслуживая Путина, лишился и респектабельности, и доверия французов, не стал убедительным для некоторых его коллег. Может быть, даже наоборот. Если возникнут проблемы с карьерой - а они всегда возникают у беспринципных политиков - то можно будет попытать счастья за кремлевские деньги, к Марин то уж точно возьмут, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Задаваться вопросом, зачем самому Путину встречи с маргиналами, не стоит. В Кремле отчаянно нуждаются в демонстрации международной поддержки аннексии Крыма. Ну и, кроме того, в Москве всегда обожали "полезных идиотов" с Запада. Если открыть газетные подшивки прошлых лет, можно убедиться, как много таких "полезных идиотов" прошло через кабинеты Сталина, Хрущева, Брежнева. Путин просто продолжает давнюю традицию. Но с одним отличием.

Люди, которые ходили на поклон к генеральным секретарям, все же могли делать вид, что разделяют политические взгляды людоедов. Они могли быть коммунистами или представителями "прогрессивной общественности", которая выступала "за мир во всем мире" и верила, что опасность войны исходит не от вурдалаков в Кремле, а от цивилизованного мира. Но у Путина никаких взглядов никогда не наблюдалось, он, что называется, мимикрирует под обстоятельства. Путин - просто главный вор, который обеспечивает прикрытие союза чекистов и бандитов. И эти люди под шумок еще и Крым прихватили, просто ограбления России им стало мало.

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Поэтому то, что делают Мариани с компанией - это чистое обслуживание, без тени политической солидарности. А такое чистое обслуживание превращает "полезного идиота" в бесполезного.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Джерело
Джерело:espreso.tv
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Комментарии на сайте не модерированы
Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
Як же ж Ви класно пишете, пане Віталію! Чітко, аргументовано і відверто! БРАВО! Люблю Вас слухати і читати! Здоров"я Вам і наснаги!
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2
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...то, что делают Мариани с компанией - это чистое обслуживание..." - нет, это даже лакейством обозвать нельзя, это - подлость.
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3
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Желающих продаться пусть даже за росийские рубли везде предостаточно.
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6
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Борисс Робот
Борисс Робот
Афанасьев Алексей, тебе уже предлагали...???
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5
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Chernoknizhniy Igor, а вот за украинские гривны никто продаваться не хочет
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0
5

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