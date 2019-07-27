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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Рейх расправил плечи

27.5т Читати матеріал російською

Лента сплошь в постах про "сегодня историческое событие" и "сегодня Россия стала другой". И это правда так. Только не в том смысле, в каком имеется в виду. Подозревается, что сегодня большая победа и гражданское общество, наконец, расправило плечи.

Неа. Ровно наоборот.

Плечи-то и вправду расправили - но их расправил Рейх.

Новини
Наступает конец эпохи бедности

Он просто банально перестал стесняться и играть в бирюльки с подделкой бюллетеней, каруселями, рисованием цифр, КОИБами, комиссиями и пр., и перешел к простой, но крайне эффективной тактике - пересажать и отп*здить.

Усилий меньше, результат - лучше.

Рейх начинает осознавать себя.

Игры Рейху больше не нужны.

Травоядные времена закончились.

Дальше будет хуже.

Спокойной ночи.

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Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Місце
Росія
Тег
протест
Джерело
Джерело: Facebook Аркадия Бабченко
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Питон Каа
Питон Каа
Укрорейх расправил плечи в 2014, а сейчас он уже трусливо в плечи голову втянул. И так теперь будет всегда.
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Питон Каа, я чот не вкурю,а кто этого дегенерата еще и постит?Ах,ну да,демократия,мы на обозе.Она дура еще так и не поняла,что за нее,скоро забудут,за бабусю енту.
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0
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Букет Красивый
Букет Красивый
хуярченко этот не сдох?
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Golan Sim
Golan Sim
Наша отпиз.ж.енная бабчёнка от бессилия перешла на поросячий визг.. ))
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