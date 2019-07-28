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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Рейх расправил плечи. Дальше будет хуже

21.5т Читати матеріал російською

Лента сплошь в постах про "сегодня историческое событие" и "сегодня Россия стала другой". И это правда так.

Только не в том смысле, в каком имеется в виду. Подозревается, что сегодня большая победа и гражданское общество, наконец, расправило плечи.

Неа. Ровно наоборот.

протесты в России

протесты в России

Плечи-то и вправду расправили - но их расправил Рейх.

Он просто банально перестал стесняться и играть в бирюльки с подделкой бюллетеней, каруселями, рисованием цифр, КОИБами, комиссиями и пр., и перешел к простой, но крайне эффективной тактике - пересажать и отпиздить.

Усилий меньше, результат - лучше.

Рейх начинает осознавать себя.

Игры Рейху больше не нужны.

Травоядные времена закончились.

Дальше будет хуже.

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Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Telegram Аркадия Бабченко
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
В России чистейший ФАШИЗМ! Людей месят средь бела дня и ВСЕМ ПО_БАРАБАНУ. Боже какое УБОГОЕ население! НИ ЧЕСТИ НИ ДОСТОИНСТВА, Стадо ССЫКЛИВІХ ИДИОТОВ! Так им и НАДО-раз им все равно......
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П А
П А
Аркаша, хоть ты и говоришь ,иногда , правильные вещи, но в комментах у тебя сплошные тролли. Мабудь тому шо "ИНОГДА".
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Дохлому-не подавать-тема "Путин виноват во всем" до конца не раскрыта.
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