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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Показательная "казнь предателя Родины"

18.5т Читати матеріал російською

Еб*нутые построили на Алтае украинскую деревню, сожгли её и под хихиканье зрителей расстреляли предателя. С конфискацией.

"В селе Шипуново Алтайского края 24 августа участники военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж" провели для гостей показательный расстрел "предателя", а в ходе реконструкции битвы за Днепр сожгли деревню. По сценарию, подразделение немецких войск входит в украинский хутор, где жители помогают партизанам. Фашисты сжигают часть деревни, но в это время к ней приближается отряд красноармейцев.

Для гостей фестиваля устроили показательную "казнь предателя Родины" – со сцены ему зачитали приговор, и расстрельная команда привела его в исполнение".

Еб*нутые. Напрочь. Наглухо. На всю голову.

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Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Аркадия Бабченко
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
СБУ отрапортовала,что при инсценировке смерти бабченко ни одно животное не пострадало....
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
скрепонутая, а по существу есть, что сказать???
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Тарас Бор
Тарас Бор
Победобесие -- государственная религия на лаптерейхе.Так что,таким "реконструкциям" некуй удивляться в принципе.
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Василюк Роман
Василюк Роман
может где то именно такое реально и было но никогда такого не читал и не слышал
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