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Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналіст Всі статті автора

Страшно лететь в Крым

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Диктатуре жизненно необходимы враги. Их путинский телевизор рождает в изобилии. А еще диктатуре нужны герои. У Сталина были летчик Чкалов и шахтер Изотов.

У Гитлера – Хорст Вессель, героически умерший от того, что отказался лечиться у врача-еврея и летчик Ганс Рудель по кличке "Орел Востока". В путинской России с героями не складывается. С врагами полный порядок, а с героями не очень. Моторола и Гиви были, конечно, хороши, но по числу ими убитых до "Орла Востока" явно не дотягивают. Есть еще, правда писатель Захар Прилепин, который в интервью Znak.com хвалился, что его подразделение убило больше всех украинцев и полицейский, героически ударивший девушку в печень. Но в случае Прилепина образ героя несколько снижает откровенный самопиар писателя, а сделать национальным героем полицейского, избившего девушку, мешает его излишняя застенчивость, поскольку этот мужественный человек категорически отказывается открыть свое имя и лицо.

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Не могу восторгаться пилотом, который возит оккупантов на завоеванные земли

И вот на этом безрыбье появляется пилот Дамир Юсупов, у которого самолет, вылетевший из аэропорта "Жуковский" в Симферополь столкнулся со стаей чаек, а пилот Дамир Юсупов сумел посадить самолет в кукурузу, чем спас жизни 234 человек. Телевизор вот уже второй день беспрерывно рассказывает какой он герой, а премьер Медведев сообщил, что награды ему и другим членам экипажа уже выписываются.

Герой – человек, совершивший акт самопожертвования ради общего блага. Пилот Дамир Юсупов, профессионально посадивший самолет в кукурузу, совершил благое дело – спас жизни 234 человек. Но изначальная цель у него была – доставить этих людей из "Жуковского" в Симферополь, то есть совершить незаконное вторжение на территорию Украины. И это несколько затрудняет признание его героем с точки зрения этики и права.

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Зато есть те, кто пожертвовал своими жизнями ради того, чтобы предотвратить преступление пилота Дамира Юсупова и его коллег. Это стая чаек, благодаря которым данный рейс не состоялся, а большинство пассажиров, спасшихся после аварии, отказались лететь в оккупированный Крым. Не потому, что оккупированный, а потому что страшно. Историк Тит Ливий рассказал, как 26 веков назад гуси спасли Рим от нашествия галлов. Возможно, когда-нибудь возникнет легенда о том, как чайки спасли Крым от российской оккупации.

Но у стаи героических чаек есть их тезка, а также спонсор, благодаря которому их подвиг стал возможным. Это Игорь Юрьевич Чайка, сын генерального прокурора Юрия Чайки. Игорь Юрьевич по праву носит творческий псевдоним "мусорный король", поскольку в декабре 2017 года Игорь Юрьевич купил 60% акций компании "Хартия", которая лидирует на рынке вывоза мусора из Москвы в Московскую область и другие регионы.

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По данным экспертов множество чаек, живущих в районе аэропорта "Жуковский" поселились там из-за нескольких свалок вблизи аэропорта. То есть выстраивается прямая причинно-следственная цепочка сопричастных к подвигу: Чайка Игорь Юрьевич завалил мусорными отходами Московскую область, в том числе район аэропорта "Жуковский", в результате чего там обосновались многочисленные стаи чаек, некоторые из которых героически погибли, сбив самолет, собравшийся незаконно вторгнуться на территорию Украины, а пилот Юсупов посадив самолет в кукурузу, спас жизни несостоявшихся нарушителей границы.

То есть, если в этой истории и есть место подвигу, то он распределяется между всеми вышеперечисленными действующими лицами. Главное, что все остались живы. Кроме чаек, которые стали единственными жертвами в этой истории, хотя именно они-то как раз ни в чем не виноваты.

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Автор
Ігор Яковенко Ігор Яковенко
Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Блог Игоря Яковенко
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
забавный троллинг с чайками и мусорками, а ведь реальная причина-следствие. зато у обозных мутантов запоребрика сегодня пиршество! Сначала Бабченко, потом Сотник, а тут и Яковенко подсуетился. Вангую, интетные глисты перевыполнят дневную норму троллей. У меня столько поп-корна нет.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Шматок Сергій, не ссы, на поп корн ты сегодня заработал
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Автор мудак.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Стук Кастрюль, ты что не согласен с тем, что погибли ни в чем не повинные чайки из-за рассейского самолета летевшего в аннексированный Крым?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Какой это журналист? Обыкновенный пи дор ас
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