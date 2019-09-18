Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що санкцій проти Росії недостатньо. Доказ – той факт, що РФ так і не вийшла з Криму і Донбасу. На його думку, в разі нового агресивного кроку Кремля Штати можуть застосувати "руйнівну" санкцію, а саме: виключення Росії з міжнародної фінансової системи.

Те, що сказав Вільям Тейлор – це дуже правильна позиція. Сенс її полягає в тому, що для Кремля повинна бути позначена межа.

Зрозуміло, що ані Сполучені Штати, ані так званий колективний Захід, який не цілком зрозуміло, що з себе представляє, не збираються воювати з Путіним за Україну. Це абсолютно очевидно, особливо зараз.

Але створити обставини неприйнятного збитку для Путіна за якоїсь нової агресії – це завдання цілком очевидне, а його реалізація – цілком можлива.

Відключення від SWIFT – це дійсно завдання абсолютно непереборної шкоди Росії. В кінцевому підсумку – в короткочасній або довгостроковій перспективі – це призведе до знищення режиму.

Питання лише в тому, наскільки Захід готовий до цього.

Володимир Путін на святкуванні Дня Москви Офіційний сайт президента Росії

Я думаю, те, про що сказав Вільям Тейлор, певною мірою нагадує механізм взаємного стримування як у випадку з ядерною зброєю. Його застосування малоймовірно, але сам факт його наявності стримує від великої війни. Тут та сама ситуація.

Сам факт того, що така можливість є, повинен утримати Путіна від агресії щодо України.

Очевидно, що зараз продумується якийсь варіант агресивних дій. Зрозуміло, що Путін не може припинити стріляти на лінії розмежування. І питання полягає в тому, щоб не дати Путіну розпочати нову війну.

Ця необхідність у Путіна, безумовно, є. Довіра до нього, що повністю впала, що показала кампанія 8 вересня, має якимось чином компенсуватися. Поки що вона компенсується репресіями та насильством всередині країни. Але цього, звичайно, недостатньо. Зрозуміло, що Путіну дуже хотілося б провести якусь маленьку звитяжну війну. Імовірність того, що ця війна буде на території України, досить велика.

Ідея Вільяма Тейлора – це ідея про те, як можна поставити загороджувальний бар'єр перед цією війною.

Я думаю, що це правильний рух в правильному напрямку, хоча сьогоднішній американський істеблішмент, швидше за все, на такий захід без крайньої необхідності не піде. Поки що це лише загроза.

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