Главной темой российского телевизора в последние дни были объявление Нурсултана Назарбаева о своей отставке с поста президента Казахстана и президентские выборы в Украине.

Тот случай, когда люди, за неимением собственной политической жизни, с жадным интересом следят за чужой. Отношение обитателей Кремля и российского телевизора к событиям в Казахстане и Украине объединяло одно чувство – зависть. Но в случае с Казахстаном это была белая зависть, поскольку о такой модели транзита власти, при котором авторитарный правитель превращается в живого бога, Путину и его окружению остается только мечтать. По отношению к Украине зависть окрашена в черный цвет, так как своими попытками насильно втянуть эту страну в "русский мир" Кремль добился только того, что в Украине окрепли проевропейские и антироссийские настроения.

Страстное желание российской власти чтобы у Украины "корова сдохла", пожалуй, лучше всех описал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который в интервью проекту "На троих" украинского телеканала ICTV сказал, что Путина устроит любой президент Украины, при котором страна станет слабее. "Я понимаю, что любой, кроме Порошенко. На мой взгляд, если говорить о нашем, пророссийском кандидате, то у нас – мистер Хаос. Чем больше хаоса, чем более слабый кандидат, тем Путин считает, что это выгодно России. Собственных кандидатов у нас нет: Тимошенко, Зелинский, Бойко, еще какие-то люди, неважно. Мистер Хаос нас удовлетворит", - объяснил интересы Кремля Алексей Венедиктов и это тот редкий случай, когда с ним трудно не согласиться. Особенно с его последней фразой.

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И это тот случай, когда собственные интересы информационной обслуги Кремля не на 100 процентов совпадают с интересами хозяев. Хаоса в Украине они тоже жаждут но и с Порошенко как с главным врагом, в чью демонизацию и карикатуризацию столько вложено, расставаться жалко. Тем более, что всегда есть надежда, что хаос можно устроить и при Порошенко.

Свой "Вечер" от 20.03.2019 Владимир Соловьев начал с юродства: принялся причитать, как ему будет не хватать Петра Порошенко, если тот проиграет президентские выборы. Сквозь кривляния телеведущего явственно проступало раздвоение чувств. В душе Соловьева боролись надежда на то, что Порошенко проиграет и опасение, что это произойдет. 7 июня исполняется 5 лет с момента избрания Порошенко президентом Украины. И все эти годы российский телевизор в ежедневном режиме поливал Порошенко грязью, навешивал ярлыки, обзывал фашистом, бандеровцем, вором и убийцей. Главную скрипку в этом оркестре играл Соловьев. И что теперь, если украинцы выберут другого президента, начинать все с начала? А с другой стороны, как было бы славно потоптаться напоследок на Порошенко в случае его поражения, обозвать его политическим трупом и предречь немедленную отправку в тюрьму!

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В этом состоянии глубокого душевного раздрая Соловьев начал свою программу и немедленно предложил Украине взять пример с Казахстана или Беларуси. После чего с уверенностью заявил, что "Порошенко во втором туре задушит Зелинского".

Тут слово взял бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, который принялся рассказывать, что выборы в Украине – это "целая машина фальсификаций". Причем, никого из присутствующих не смущало то обстоятельство, что все это происходит в студии телевидения той страны, в которой верх неприличия вообще упоминать о каких-либо выборах. Окончательно запугав зрителей России-1 ужасными фальсификациями украинских выборов, Спиридон Павлович задался риторическим вопросом: "А вообще состоятся ли эти выборы? Будет ли второй тур?".

Рассуждениям Спиридона Килинкарова об ужасах украинских выборов подвел итог Владимир Соловьев. Он провозгласил, обращаясь к присутствующим в студии "украинцам по вызову" Вячеславу Ковтуну и Василю Вакарову: "У вас нет никаких честных выборов!". И категорически потребовал: "И не смейте говорить, что вы идете в Европу!".

Ковтун и Вакаров реагировали на заявления Соловьева по-разному. Ковтун, который умудряется в эфире российского ТВ защищать Украину так, что врагам этой страны уже ничего делать не надо, принялся доказывать, что выборы в Украине есть, а в Европе Украина уже находится. Василь Вакаров, напротив, полностью согласился с тем, что в Украине все ужасно, и повторил расхожий тезис о том что Украина прекрасная страна, но ей не везет с начальством.

Соловьев очень обрадовался такому "пасу на ногу" от Василя Вакарова и принялся снова кривляться, пытаясь пародировать на этот раз "Повесть временных лет": "Земля у нас хороша, а управлять некому. Придите и правьте нами". Произнеся эти слова с акцентом, который сам Соловьев почему-то считает украинским, телеведущий произнес уже без акцента многозначительное: "Мы подумаем".

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Видимо, ощутив, что пересолил с клоунадой, Соловьев решил добавить в программу пафоса и произнес торжественный спич, который заслуживает отдельного распространения в качестве оды, посвященной России.

"Россия – страна, которая хранит европейские ценности!" - провозгласил Соловьев, - "Православие гораздо ближе в Европе, чем то, что сейчас в Европе происходит. Россия является удивительной страной, которая впитала христианские ценности и мусульманские ценности. Мы - абсолютные европейцы! Просто мы – настоящие европейцы!". Конец цитаты.

Несколькими минутами раньше тот же Соловьев орал с перекошенным лицом: "Америку – нахрен! Америки никакой не будет!!". О том, что у соловьевых, путиных и прочих гундяевых довольно экзотические представления о европейских и христианских ценностях, известно давно. Просто в программе Соловьева эта экзотика представлена в концентрированном виде.

Что же касается предстоящих выборов президента Украины, то истерические нападки на Петра Порошенко в российском телевизоре вполне могут создать у тех граждан Украины, которые из любопытства смотрят российские СМИ, представление о том, что Порошенко главный и единственный враг Кремля из всех кандидатов. И это может добавить голосов действующему президенту Украины. Не могу полностью исключить версию, что тот же Соловьев это понимает. Любовь вообще штука сложная и крайне противоречивая…

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