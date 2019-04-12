Писатель Евгений Гришковец 10.04.2019 опубликовал текст, в котором он сообщил, что ему, писателю Евгению Гришковцу, приснилось, как Зеленский стал президентом Украины, а он, писатель Гришковец, написал ему письмо.

В этом приснившемся письме писатель Гришковец просит "президента Украины Владимира Зеленского" отменить запрет на въезд в Украину "российским деятелям науки, искусства и культуры, список которых представлен на украинском сайте "Миротворец". И далее писатель Гришковец сообщает, что "отказ от запрета на въезд российских деятелей культуры и науки будет воспринят с радостью и воодушевлением как в России, так и в Украине", жалуется, что "многочисленные граждане Украины… ощущают себя осиротевшими и оторванными от тех культурных событий, которые происходят в России". После чего писатель Гришковец недоумевает: "граждане России, и я в том числе, как законопослушный гражданин своего государства, посещаем Крым, не нарушая законов Российской Федерации, и поэтому мы не видим и не понимаем, почему это может вызывать такую жесткую реакцию Украины". Конец цитаты.

Невольно возникает гипотеза, что данный текст писатель Гришковец писал тоже во сне, то есть в бессознательном состоянии. Иначе трудно объяснить, каким образом взрослый человек отказывается понимать, что тот факт, что он не нарушал законов РФ, никак не отменяет нарушения им украинского законодательства, совершенного им при незаконном въезде в Крым.

Зачем писатель Гришковец изготовил и опубликовал этот странный текст? Чтобы реально допустили крымнашистов в Украину? Исключено. Во-первых, потому, что сам Гришковец многократно писал о том, как безвозвратно и необратимо Украина потеряна для России и для него лично. То есть, он прекрасно понимает невозможность того, с чем обращается к "президенту Зеленскому". Второе. Если на миг представить себе, что Гришковец действительно хотел этим письмом добиться чего-то реального, дата публикации была бы иной. В любом случае после 21 апреля.

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Писатель Гришковец вовсе не идиот и не одноклеточное. Это человек, обладающий рефлексией. И он прекрасно знает, как к нему относится подавляющее большинство граждан Украины. После его "эссе" о засилье фашистов в Украине, которое долго и с выражением читал Никита Михалков в своем "Бесогоне", на этот счет никаких сомнений быть не может, и у Гришковца их точно нет. Можно зайти на его страницу в фейсбуке и прочитать отзывы. "Путинская подстилка", "редкий москальский…" - там все больше непечатно, но смысл вполне однозначный.

Письмо Гришковца – одно из тысяч проявлений государственной политики РФ по отношению к выборам президента Украины. Во главе России стоят люди с психологией уголовников. Они действуют в русле криминальной субкультуры, свободно изъясняются на воровском арго и хорошо знают смысл глаголов "законтачить", "зашкварить" и "парафинить", обозначающие в их мире способ предания оппонента публичному позору путем демонстрации его контактов с представителями "неприкасаемых" групп, например, с пассивными геями. Именно этим и занимается сегодня российский телевизор и прочие подразделения российских информационных войск в отношении Зеленского.

В программе "МЕМ" на украинском телеканале "Прямой" эту же версию появления письма Гришковца высказал Евгений Киселев, который по своей предыдущей жизни хорошо знает нравы российской верхушки. Бурные похвалы Дмитрия Киселева в адрес Зеленского по мнению Евгения Киселева есть не что иное, как попытка "задушить человека в своих объятьях", а причину появления письма Гришковца Евгений Киселев видит в том, что Гришковцу позвонил "какой-нибудь Сурков". Единственное, с чем трудно согласиться в умозаключениях Евгения Киселева, так это в том, что для Кремля приемлем Порошенко, "потому что они знают, как работать со всеми украинскими политиками", и неприемлем Зеленский, поскольку он новый и обитатели Кремля не знают чего от него ждать. Хозяин Кремля и его обслуга ненавидят Порошенко вполне искренне и неистово. Поэтому не стоит подозревать их в том, что они агитируют за действующего президента Украины. Цель – скомпрометировать заранее наиболее вероятного победителя, а таковым считают Зеленского, "замазать" его своей поддержкой, снизить его рейтинг чтобы в Украине был слабый президент, слабая власть, и, как следствие, воцарились вожделенные Хаос и Раскол…

Именно такая, слабая Украина, на просторах которой хозяйничают настоящие путинские ставленники, братья-близнецы, Раскол и Хаос, снится путинскому режиму и эти сны постоянно показывает российский телевизор.

В программе "Вечер" от 10.04. 2019 Владимир Соловьев и его куклы устало и рутинно ненавидели и обливали грязью Порошенко, но не забывали пнуть и Зеленского. Соловьеву очень не понравились первые 10 решений Зеленского на посту президента, которые были обнародованы его штабом. Полагаю, чтобы понравиться Соловьеву, кандидат в президенты Украины должен заявить, что ставит своей целью привести Украину "в родную гавань", то есть добиться вхождения Украины в Россию. Особое возмущение Соловьева вызвало то, что Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" - террористами, обидел Медведчука, пообещав вывести его из переговорного процесса по Донбассу, а в качестве вероятных членов своего будущего кабинета министров назвал экс-прокурора США Марту Борщ и экс-главу антикоррупционного управления Румынии Лауру Ковеши.

"Два человека – иностранцы! Это – неприлично!!" - при этих словах Соловьев изобразил на своем лице такое множество чувств, оскорбленных Зеленским, что некоторые оскорбленные чувства не поместились на лице Соловьева и переместились на лицо Якова Кедми. Этот израильский "общественный деятель" тоже сразу оскорбился и задал вопрос: "От кого освободили Одессу?". Соловьев, который мгновенно понял идею Кедми, тут же откликнулся: "От румын". И тут Кедми торжественно обличил: "А откуда эта дама, которую хотят ввести?!".

Сомневаюсь, что Яков Кедми страдает паранойей. Полагаю, что он притворяется параноиком, в сумеречном сознании которого возможное приглашение в правительство известного специалиста по борьбе с коррупцией является восстановлением румынской оккупации, поскольку эта Лаура Ковеши родом из Румынии. В этой логике немецкое происхождение Германа Грефа означает гитлеровский контроль над кредитно-финансовой системой РФ, а то обстоятельство, что Голда Меир и Бен-Гурион родились на территории Российской империи, означает, что Израиль изначально находился под оккупацией России.

Если судить по российским медиа, то путинская Россия спит тяжелым сном и в этом сне видит свой кошмар: Украину. Сны эти все более причудливы, а люди, которые их оглашают, имеют вид все более странный и невменяемый. Из новых лиц, которые появились в телевизоре в последнее время, стоит обратить внимание на "украинского политолога" Александра Семченко, который сообщил, что Зеленский и Порошенко оба ставят своей целью "разрушить страну и уничтожить население". Откуда ему это стало известно, "украинский политолог" Семченко не уточнил, зато рассказал, что Порошенко скоро "введет военное положение и устроит репрессии".

Сквозь тяжкий сон до путинской России, погруженной в телевизионные грезы об Украине, почти не доходят известия о мире и о самой России, о "мусорных протестах", в которые вовлечены уже десятки тысяч россиян, о том, что в Судане свергли, наконец, диктатора, которого поддерживал Путин, о том, что Лукашенко, с которым у Путина, якобы, "союзное государство", только что не матом кроет своего "союзника", мол, Россия "обнаглела" и "отвечает злом на добро".

Кошмарные сны обладают неприятной особенностью: находясь внутри такого сна, человек совершенно беспомощен и никак не может из него выбраться. Путинская Россия обречена находиться внутри кошмарного сна об Украине. Единственная возможность выйти из этого кошмара – перестать быть путинской, то есть перестать быть империей…

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